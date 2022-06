Arturo Brizio renuncia a la Comisión de Arbitraje

Foto: Web

El ahora ex presidente de la Comisión de Arbitraje no dio a conocer los motivos de su renuncia, pero aclaró que no es cuestiones de salud

Por: Héctor Ortega

junio, 13, 2022 14:19

El ex silbante, Arturo Brizio, confirmó su renuncia como presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), tras cinco años de labores.

Esto se dio a conocer mediante una conferencia de prensa en la FMF en compañía del presidente de la Federación, Yon de Luisa.

Por su parte, Yon de Luisa agradeció, despidió y resalto las labores y logros de Brizio dentro de la Comisión de Árbitros.

Cabe destacar que el ahora ex presidente de la Comisión de Arbitraje no dio motivos de su salida, sin embargo, si aclaró que no se trataba de algún asunto de salud.

El presidente de la FMF indicó que hasta el momento no se tiene un remplazo, pero que en los próximos días se realizará una conferencia de prensa en donde se revelaran los planes a futuro.

(Con información de elhorizonte.mx)

