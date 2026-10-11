Arsenal remonta ante Leeds con goles de Calafiori y Guimarães

El triunfo llegó en una semana especial para los Gunners, después de que el técnico Mikel Arteta firmara una extensión de contrato

El Arsenal consiguió una victoria por 2-1 frente al Leeds en la Premier League, luego de remontar el marcador en el Emirates Stadium con anotaciones de Riccardo Calafiori y Bruno Guimarães, quienes dejaron su huella en el estadio londinense.

El triunfo llegó en una semana especial para los Gunners, después de que el técnico Mikel Arteta firmara una extensión de contrato.

Además, el equipo logró recuperarse de la derrota sufrida ante el Brighton antes del receso de tres semanas por los compromisos internacionales.

Leeds sorprendió primero en el Emirates Stadium

El encuentro presentó dificultades para el conjunto local, que encontró resistencia ante un Leeds ordenado en defensa y peligroso cuando tenía oportunidad de atacar al contragolpe.

La insistencia de los visitantes rindió frutos al minuto 55. Gabriel Gudmundsson envió el balón al área y, después de superar el intento de intervención del guardameta David Raya, la pelota llegó a James Justin, quien definió con potencia para adelantar a su equipo.

La desventaja obligó al Arsenal a aumentar la presión y buscar alternativas para evitar otra decepción antes del descanso internacional.

Calafiori inició la remontada del Arsenal

La reacción de los londinenses no tardó en llegar. Apenas siete minutos después del tanto visitante, Ben White conectó de cabeza un centro y dejó el balón a disposición de Riccardo Calafiori, quien lo empujó al fondo de las redes para establecer el empate.

El defensor italiano celebró así su primer gol en el Emirates Stadium con la camiseta del Arsenal.

Aunque ya había anotado seis veces con el club desde su llegada en 2024, sus anteriores festejos se habían producido en partidos disputados como visitante.

Bruno Guimarães selló el triunfo con un golazo

Tras el empate, Mikel Arteta movió sus piezas con un triple cambio que incluyó los ingresos de Bruno Guimarães, Victor Gyökeres y Jurrien Timber. Las modificaciones ayudaron a impulsar la ofensiva local.

Al minuto 70, el Arsenal completó la remontada mediante una jugada colectiva. Un tiro libre cobrado rápidamente permitió que el balón circulara entre varios futbolistas, hasta que Declan Rice habilitó a Guimarães.

El mediocampista brasileño disparó desde fuera del área y colocó el balón junto al ángulo inferior izquierdo, firmando el 2-1 definitivo. Después de marcar, corrió hacia las gradas para celebrar con la afición.

Guimarães consiguió así su segundo gol con el Arsenal, luego de haber anotado ante el Sunderland el mes anterior. El brasileño se incorporó al equipo procedente del Newcastle durante la pretemporada.