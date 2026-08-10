Arsenal ficha a Bruno Guimarães por 101 millones de dólares

Arsenal incorporó al brasileño Bruno Guimarães procedente del Newcastle por 75 millones de libras, antes de defender su título de la Premier

El Arsenal concretó el fichaje del mediocampista brasileño Bruno Guimarães, quien llega procedente del Newcastle para reforzar al equipo londinense antes del inicio de una nueva temporada de la Premier League.

El conjunto campeón de Inglaterra habría desembolsado 75 millones de libras, equivalentes a unos 101 millones de dólares, por el jugador de 28 años, quien firmó un contrato de larga duración con el club.

Guimarães reconoció su entusiasmo por comenzar esta nueva etapa y aseguró que llega con la intención de conquistar títulos y dejar huella en la historia del Arsenal.

Newcastle aceptó la salida de su capitán

La salida del brasileño no estaba inicialmente entre los planes del Newcastle, que no quería desprenderse de su capitán. Sin embargo, el futbolista comunicó a la institución su deseo de buscar un nuevo desafío.

Guimarães llegó al Newcastle en enero de 2022 procedente del Lyon de la Ligue 1 y rápidamente se convirtió en una de las piezas fundamentales del equipo.

Durante su etapa en el club inglés, el mediocampista ayudó al Newcastle a conquistar la Copa de la Liga inglesa en 2025, el primer gran trofeo doméstico del equipo en siete décadas.

También fue protagonista en los dos procesos que permitieron al Newcastle clasificarse para la Liga de Campeones.

Un refuerzo para buscar otro título de Premier

Guimarães se incorporará a un mediocampo del Arsenal encabezado por Declan Rice, en un equipo que buscará repetir como campeón de la Premier League.

El brasileño llega además con una amplia experiencia internacional. Ha disputado 48 partidos con la selección de Brasil, incluido el reciente Mundial, y fue ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El futbolista aseguró que, pese a los logros conseguidos hasta ahora, todavía aspira a conquistar más títulos y consideró que llega al Arsenal en el mejor momento de su carrera.

Guimarães manifestó que uno de sus principales objetivos será convertirse en un jugador recordado por los aficionados del Arsenal.

El brasileño afirmó que quiere ganar trofeos con su nuevo equipo y dejar un legado que motive a futuras generaciones de futbolistas a seguir sus pasos.

Newcastle pierde otra de sus figuras

La transferencia representa un nuevo golpe para el Newcastle durante esta ventana de fichajes. Antes de la salida de Guimarães, el club también perdió a Anthony Gordon y Sandro Tonali.

A estos cambios se sumó la salida del entrenador Eddie Howe, quien dejó el cargo a finales del mes pasado después de casi cinco años al frente del equipo. Su lugar fue ocupado por Matthias Jaissle.

Antes de concretar su salida, Guimarães agradeció al Newcastle por la etapa que vivió en el club y reconoció que abandonar la institución fue una de las decisiones más complicadas de su vida.

El brasileño explicó que, aunque Newcastle representa un lugar muy importante para él, consideró que era momento de buscar una nueva experiencia para él y su familia. También destacó que tuvo una conversación positiva con Jaissle antes de concretar su marcha.