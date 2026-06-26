Arsenal concreta el fichaje definitivo de Piero Hincapié

El Arsenal confirmó la incorporación definitiva del defensor ecuatoriano Piero Hincapié, quien se convertirá oficialmente en jugador del club londinense

El Arsenal confirmó este jueves la incorporación definitiva del defensor ecuatoriano Piero Hincapié, quien se convertirá oficialmente en jugador del club londinense a partir de la próxima semana.

La operación se concretó después de que el futbolista cumpliera las condiciones establecidas en el acuerdo de préstamo procedente del Bayer Leverkusen durante la temporada pasada.

El anuncio se produjo mientras Hincapié se encuentra concentrado con la selección de Ecuador para disputar la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

Hincapie's here to stay 🇪🇨



The club is delighted to announce that Piero has signed a permanent deal at The Arsenal 👊 — Arsenal (@Arsenal) June 25, 2026

Se ganó un lugar en el equipo inglés

Durante la campaña anterior, el zaguero de 24 años participó en 39 encuentros oficiales con el Arsenal, consolidándose como una pieza habitual dentro de la plantilla.

Hincapié desempeñó principalmente funciones como lateral izquierdo, posición en la que alternó minutos con Riccardo Calafiori a lo largo de las diferentes competiciones disputadas por el conjunto inglés.

Su rendimiento permitió que se activaran las condiciones necesarias para que el club hiciera efectiva su contratación de manera permanente.

Enfocado en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ con Ecuador

Mientras se oficializaba su continuidad en el Arsenal, el defensor permanecía concentrado con la selección ecuatoriana, que se prepara para afrontar un partido clave de la fase de grupos ante Alemania.

Hincapié ha sido uno de los jugadores más utilizados por el combinado sudamericano en el torneo, al disputar la totalidad de los minutos en los dos primeros compromisos mundialistas.

El ecuatoriano jugó el encuentro completo en la derrota por 1-0 frente a Costa de Marfil y también estuvo los 90 minutos en el empate sin goles contra Curazao.

La contratación definitiva representa un paso relevante en la trayectoria del futbolista ecuatoriano, quien continuará su desarrollo en uno de los clubes más importantes de la Premier League.