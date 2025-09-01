Arruinan baches carrera a competidores en silla de ruedas

Durante la transmisión en vivo del Maratón de la Ciudad de México 2025, se captó el momento exacto cuando un competidor en silla de ruedas cae a un bache

Durante la transmisión en vivo del Maratón de la Ciudad de México (CDMX) 2025, se captó el momento exacto cuando un competidor en silla de ruedas cae a un bache a la altura de la Calzada Chivatito, antes de que se incorporaran a Paseo de la Reforma.

Pese a que unos días, el director de Indeporte, Javier Peralta, mencionó que la ciudad estaba preparada, y con ello aseguró que la ruta estaba libre de baches.

El afectado fue el colombiano Francisco Sanclemente, quien lideraba la competencia cuando perdió el control al pasar sobre dicho obstáculo y posterior abandono de la prueba.

Acusan discriminación

Durante la premiación oficial de todas las categorías ganadoras del Maratón de la Ciudad de México, uno de los exponentes en silla de ruedas se manifestó en contra de la organización del evento realizado en la capital nacional y los acusó de discriminación.

Marco Antonio Caballero, segundo lugar de la categoría indicó como discriminatorio el hecho de que ni siquiera el 10 por ciento de la remuneración económica que obtuvo el ganador absoluto en la rama varonil sea equivalente, “ellos se llevan $50 mil dólares, y nosotros, en primer lugar, apenas $60 mil pesos. Creo que esto es discriminación".

Caballero finalizó su llamado de atención destacando que espera un cambio y que sus palabras no se conviertan en una posible represión en el siguiente año para la categoría.