Arrolla Fuerza Regia 103-74 a Santos en la Liga LNBP

La banca de la plantilla regiomontana aportó 50 unidades y el equipo encestó 14 triples en el triunfo de 103-74 a domicilio.

Fuerza Regia de Monterrey desplegó un contundente rendimiento ofensivo en la segunda mitad para imponerse 103-74 a los Santos del Potosí, cerrando con éxito su gira en la Temporada 2026 de la Liga LNBP.

El conjunto regiomontano tomó la iniciativa desde el primer periodo con un parcial de 25-15. Pese a que la escuadra local reaccionó en el segundo cuarto para ajustar la pizarra 43-42 al descanso, la plantilla dirigida por Pablo García retomó el control absoluto tras la pausa. Con un tercer periodo dominante de 37-14, Monterrey tomó una distancia determinante de 80-56 que se consolidó en los diez minutos finales.

Fuerza Regia concluyó el encuentro con un 52.05% de efectividad en tiros de campo y un destacado 48.28% en triples (14 de 29 convertidos). Asimismo, la profundidad del plantel fue clave al registrar 50 puntos provenientes de la banca, 41 rebotes colectivos y solo seis pérdidas de balón.

Estadísticas destacadas del partido