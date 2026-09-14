Arrolla América a Tigres Femenil con goleada 5-2

Las Amazonas cayeron 5-2 ante las Águilas en la Jornada del Apertura 2026, luego de recibir tres goles en el primer tiempo y dos más en el complemento

Tigres Femenil tendrá que replantear su camino en el Apertura 2026.

Este domingo, América Femenil arrolló a las “Amazonas” en el Estadio Azteca por marcador de 5-2, en un juego donde el conjunto de Coapa dejó ver su superioridad.

Ya en el encuentro, “las azulcremas” marcaron el 1-0 en el minuto 18, vía un potente disparo de derecha de Jana Gutiérrez que hizo inútil el lance de Itzel González.

Casi 20 minutos después, al 34, América volvió a golpear cuando Xcaret Pineda marcó desde fuera del área el 2-0.

Muestra del buen nivel y contundencia del equipo capitalino fue el tercer tanto, tan solo cuatro minutos después de haber marcado el 2-0, cuando Scarlett Camberos se metió al área y definió a la diestra de la guardameta al 38.

Para el segundo tiempo, Tigres reaccionó, pues apenas cinco minutos de iniciado la parte complementaria, Thembi Kgatlana condujo desde su campo hasta el área contraria, donde definió a la derecha de Celeste Espino.

El tanto de Thembi fue un envión anímico para las regias, pues dos minutos después de haber marcado el primero, la sudafricana anotó su doblete y metió a Tigres en el partido.

Sin embargo, América no se dejó caer y rápidamente mostró por qué son contendientes.

“Las Águilas” respondieron al 56 gracias a su goleadora Geyse, quien aprovechó un rebote dentro del área y prendió de derecha para colocar el 4-2.

Y aunque Tigres continuó intentando, Nancy Antonio firmó el quinto para las capitalinas al 70, quienes con este triunfo se afianzaron como contendientes a llevarse el Apertura 2026.