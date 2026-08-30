Arriban miles de aficionados rayados al Estadio BBVA

Por: Alejandro Aguirre 28 Octubre 2021, 20:53 Compartir

Así se vive el ambiente a las afueras del estadio del Monterrey, previo a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

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Los Rayados del Monterrey ya calientan en la cancha de gigante de Acero previo al duelo que sostendrán ante el América, en la final de a Concachampions, pero hace algunos minutos, fueron arropados por cientos de aficionados que se dieron cita para recibirlos.Desde poco más de dos horas antes de las nueve, los hincharlos rayados esperaban a su equipo para brindarles su apoyo, con cánticos, cohetones, banderas, bengalas y demás, y cuando el autobús por fin pasó por el lugar, la afición se arremolinó sobre él, intentando hacer saber a sus jugadores que están con ellos.El partido ante Rayaos y América iniciará en punto de las 21:00 horas.