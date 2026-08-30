Arriban miles de aficionados rayados al Estadio BBVA

Los Rayados del Monterrey ya calientan en la cancha de gigante de Acero previo al duelo que sostendrán ante el América, en la final de a Concachampions, pero hace algunos minutos, fueron arropados por cientos de aficionados que se dieron cita para recibirlos.Desde poco más de dos horas antes de las nueve, los hincharlos rayados esperaban a su equipo para brindarles su apoyo, con cánticos, cohetones, banderas, bengalas y demás, y cuando el autobús por fin pasó por el lugar, la afición se arremolinó sobre él, intentando hacer saber a sus jugadores que están con ellos.El partido ante Rayaos y América iniciará en punto de las 21:00 horas.