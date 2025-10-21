Arriban a CDMX los monoplazas de la F1 para el GP de México

Más de 50 toneladas de equipo procedente de Texas llegaron al Autódromo Hermanos Rodríguez para la F1ESTA del 24 al 26 de octubre

Los monoplazas ya están listos para resonar en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la capital del país para ser parte del Gran Premio de la Ciudad de México.

Pues, este lunes llegaron más de 50 toneladas de equipo proveniente de Texas, apenas un día después de que se disputara el Gran Premio de Estados Unidos en la ciudad de Austin.

La carga, que llegó vía aérea, la conforman principalmente los monoplazas, pero también incluye componentes de los coches como chasis, motores, alerones, herramientas, equipamiento especializado y suministros del hospitality de cada escudería.

¡@F1 ya llegó a México! 🇲🇽🏎️

Más de 50 toneladas de equipo aterrizaron en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde Austin: monoplazas, motores, neumáticos y más.



Todo listo para vivir el #MexicoGP 🔥

Detalles aquí

👉 https://t.co/QnQ9vxL5ZN pic.twitter.com/w5e14JSBHS — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 20, 2025

Además de los componentes de los bólidos, también se transportan los neumáticos para cada piloto, proporcionados por Pirelli.

Del mismo modo, también arribó el material de la FIA, que está conformado por el safety car, el coche médico y aditamentos para la transmisión de televisión.

El México GP tendrá lugar este 24, 25 y 26 de octubre de 2025, tras realizarse el GP de Estados Unidos hace unos días.

Con esta edición, se celebra la fecha número veinte del campeonato; y en la Ciudad de México estamos listos para vivir la mejor F1ESTA de la temporada.