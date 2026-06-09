Arriba la selección de Túnez a tierras regias

La selección de Túnez ya se encuentra en territorio de Nuevo León para concentrarse de cara a su debut en la justa mundialista

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La selección de Túnez ya se encuentra en territorio regio para iniciar su campamento en miras a su primer partido en la contienda futbolera.

La delegación aterrizó alrededor de las 11:00 horas en en la terminal aérea en donde fueron escoltados por elementos de seguridad en su camino a su hotel.

A su llegada al hotel en la zona de Valle Oriente, en San Pedro, fueron recibidos por personal diplomático que reside en México, así como por un grupo de medios de comunicación reunidos en la parte exterior.

Los tunecinos entrenarán en las instalaciones de El Barrial, casa club de Rayados, en Santiago, para preparar su debut en la justa ante la selección de Suecia, el domingo 14 de junio, en el Estadio Monterrey.

Posteriormente enfrentará a Japón también en la sede de Monterrey, y cerrarán la fase de grupos contra Países Bajos en Kansas City, dentro del sector F.

Aficionado de origen tunecino los recibe en su llegada

La selección de Túnez arribó oficialmente a Nuevo León para participar en la justa internacional de balompié, dejando un encuentro con gran valor de identidad.

El conjunto africano fue recibido a su llegada por un aficionado de origen tunecino que actualmente reside en territorio regiomontano.