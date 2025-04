 Arremete técnico del León contra presidente de la FIFA

El argentino Eduardo Berizzo, entrenador del León, explotó contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien el lunes pasado confirmó que el América y Los Ángeles FC (LAFC) disputarán una repesca para sustituir a los "Panzas Verdes" en el Mundial de Clubes.

"Si el mundo fuese como yo quisiera, personas como Infantino no conducirían organizaciones como esta. La FIFA debe demostrar que es una institución íntegra y no lo es. En el pasado no lo ha sido", explicó, después de que el León perdiera por 2-1 en contra del Cruz Azul en la decimosexta jornada del torneo Clausura.

Infantino declaró a la prensa el lunes que si el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) no decide lo contrario, el América y el LAFC se medirían en un partido, cuyo ganador ocupará el lugar del León en el Mundial de Clubes que se disputará del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos.

"En un par de semanas vamos a tener la resolución final y la vamos a repetar. Si el TAS confirma la decisión del Comité de Apelación de la FIFA, jugaremos un partido, un 'playoff', entre el equipo que perdió la final de la Liga de Campeones pasada, el LAFC, y el siguiente equipo en el ranking, el América", declaró el mandamás del balompié mundial.

El León fue expulsado del Mundial de Clubes, el primero que se jugará con 32 equipos, el 21 de marzo pasado, cuando la FIFA informó de que la Comisión de Apelación determinó que el cuadro en el que milita el colombiano James Rodríguez no podría participar porque comparte dueño con otro de los integrantes del certamen, los Tuzos del Pachuca.

Tanto el León como los Tuzos forman parte del Grupo Pachuca, que también integran el Real Oviedo español y el Everton chileno.

Ante esta decisión, los "Panzas Verdes" acudieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo para apelar la resolución.

"Parece que hay un arreglo, un interés oculto para ver qué equipo va y cuál no. Mientras no exista una claridad y transparencia, siempre habrá sospechas", añadió Berizzo.

El León y el Pachuca son dos de los cuatro clubes que obtuvieron su lugar por ganar la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los otros son los Rayados del Monterrey, monarcas de 2021, y los Seattle Sounders estadounidenses, campeones de 2023; ademas de ellos, el otro club de la Concacaf que estará en el torneo es el Inter Miami, invitado por la FIFA.

El León formaba parte del grupo D junto al Flamengo brasileño, el Chelsea inglés y el tunecino Espérance Sportive.

"El presidente de la FIFA no puede expresarse sobre un supuesto reemplazo sin esperar la resolución del TAS. Me parece que sus palabras tienen un peso significativo y no debió expresarse, debió mantenerse neutro. Ojalá el TAS no se condicione por estas declaraciones", sentenció Berizzo.

