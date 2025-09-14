Arrastra Anthony Martial un largo historial de lesiones

Pese a que el francés posee un talento incuestionable, a lo largo de su carrera demostró que los problemas físicos lo han alejado de mostrar todo su potencial

Desde que Rayados anunció a Anthony Martial como su fichaje estelar para el Apertura 2025 la gente se ilusionó de sobremanera, sin embargo, algo que hay que tener en cuenta es que el delantero francés arrastra un importante historial de lesiones.

Pese a que el delantero francés posee un talento incuestionable, a lo largo de su carrera ha demostrado que los problemas físicos lo han alejado de mostrar todo el potencial que alguna vez lo llegó a ser galardonado con el premio Golden Boy, como el mejor jugador Sub 21 del mundo.

Desde su debut en 2013, Martial se lesionó en 26 ocasiones, principalmente durante su paso por el Mancherster United; estos problemas lo llevaron a estar inactivo por más de 629 días, periodo en el que se perdió 107 partidos, que es lo mismo que jugó durante su estancia en Mónaco, AEK Atenas y Sevilla.

Nuestro atacante @AnthonyMartial en sus pruebas físicas y médicas.📊📋 pic.twitter.com/2520YX1feV — Rayados (@Rayados) September 13, 2025

Dentro de su historial destaca la ruptura de un ligamento de sus rodillas, lo que lo tuvo fuera de acción por cinco meses en la temporada 2020/2021, cuando militaba con los "Red Devils".

Fuera de esta lesión, el resto son problemas relativamente menores, sin embargo, su alta frecuencia tampoco se puede dejar de lado, pues pinta para ser titular con el Monterrey.

Con su último equipo, el AEK de Atenas, tuvo dos lesiones en un lapso de apenas dos meses, heridas que lo llevaron a perderse 7 partidos de la campaña anterior, en la que solo jugó 23 partidos e hizo 9 goles.