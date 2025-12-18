Arrancará en enero gira del trofeo del Mundial

Los aficionados podrán ver de cerca el trofeo original de la Copa del Mundo y participar en actividades organizadas por la FIFA

La FIFA confirmó que la Gira del Trofeo de la Copa Mundial arrancará el próximo 3 de enero de 2026, con una ruta internacional que llevará el emblemático trofeo a 30 federaciones antes del inicio del torneo.

Inicio en Medio Oriente

El recorrido comenzará en Riad, Arabia Saudita y se extenderá por más de 150 días, con 75 escalas alrededor del mundo, además la gira forma parte de los actos previos al Mundial más grande de la historia, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El trofeo, cerca de los aficionados

En cada parada, los aficionados podrán ver de cerca el trofeo original de la Copa del Mundo y participar en actividades organizadas por la FIFA, que incluyen experiencias interactivas y encuentros con figuras históricas del futbol.

“El trofeo de la Copa Mundial es el mayor símbolo del futbol a nivel global, esta gira permite llevar la emoción del Mundial directamente a los aficionados, antes de una edición sin precedentes", señaló Romy Gai, director comercial de la FIFA.

Ruta por países anfitriones y sedes futuras

Cabe señalar que la gira pasará por los tres países anfitriones del Mundial 2026 y también visitará naciones que albergarán futuras Copas del Mundo, tanto varoniles como femeniles, entre ellas España, Marruecos, Portugal, Brasil y Arabia Saudita.

En sus ediciones anteriores, el trofeo ha visitado 182 países y ha sido visto por más de cuatro millones de personas, consolidándose como uno de los eventos itinerantes más importantes del deporte.

Por otra parte, la FIFA adelantó que en las próximas semanas se darán a conocer las fechas y sedes específicas de cada país en el recorrido rumbo al Mundial de 2026.