¡Arranca temporada de NFL! Inician Cowboys vs Eagles

Este 4 de septiembre comienza la jornada regular. Buffalo Bills figura como uno de los favoritos por la afición para conseguir el Trofeo Vince Lombardi

El día de hoy la inicia la temporada regular con el enfrentamiento protagonizado entre los Dallas Cowboys que visitan a Philadelphia Eagles.

A través de redes sociales, National Football Neague (NFL) publicó una foto con la descripción "32 equipos con sueños de febrero. Estamos de vuelta."

32 teams with February dreams. We’re so back. pic.twitter.com/3myEdLhOG8 — NFL (@NFL) September 4, 2025

Brian Schottenheimer se presenta como el nuevo head coach de Dallas, tras el fracaso de Mike McCarthey. Los Cowboys suman 29 años sin la conquista de un Super Bowl.

Aunque el campeón del Super Bowl LIX reportó varias bajas a la defensiva como los linieros Josh Sweat y Milton Williams, el jugador Landon Dickerson salió de la lista de lesionados del equipo, por lo que se espera que participe en este juego de la Jornada 1.

De acuerdo con diversas fuentes, los 32 equipos que conforman la NFL valen un promedio de 7,100 millones de dólares, siendo liderados por los "Vaqueros". quienes cuentan con una valoración récord para cualquier franquicia.

WE PLAY FOOTBALL TODAY❗️ pic.twitter.com/IPx0Bd9CU1 — Dallas Cowboys (@dallascowboys) September 4, 2025

Este partido iniciará a las 18:20 horas del centro de México, 20:20 hora del Este y 17:20 hora del Pacífico.

Entre los favoritos de los aficionados para ganar el Super Bowl se encuentra Buffalo Bills y Baltimore Ravens