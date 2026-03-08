Arranca temporada de Liga de Béisbol de Ligas Pequeñas de García

En esta nueva campaña competirán peloteros en las categorías denominadas como Biberones, Premoyote, Moyote, Menor, Pequeña y Junior

Más de 200 personas se reunieron en el Parque de Béisbol García para dar arranque a la temporada 2026 de la Liga de Béisbol de Ligas Pequeñas de García.

En esta nueva campaña competirán peloteros en las categorías Biberones, Premoyote, Moyote, Menor, Pequeña y Junior, además de la categoría Sóftbol Femenil, integradas por niños y jóvenes del municipio.

La ceremonia contó con la con la presencia del director general de Cultura Física y Recreación, José Diego Balleza; el director del Distrito 20, Jorge Enrique Perales Rangel; así como la leyenda de Sultanes de Monterrey, Edgar “El Bambino” Quintero y el cronista Alejandro Campos.

En su participación, José Diego Balleza destacó la importancia del deporte desde la infancia, al asegurar que "salva vidas".

“Empezamos lo que es la temporada 2026 aquí en García. El béisbol es primero; es un evento muy bonito. Tenemos muchos niños y es para que se motiven y avancen en esta nueva meta 2026. El deporte salva vidas aquí en Nuevo León, y qué mejor que los niños practiquen este deporte”, mencionó.

En este evento también estuvieron presentes autoridades como el, director de Participación Ciudadana, Diego Hernández y representantes deportivos de municipios como Santa Catarina y Monterrey.