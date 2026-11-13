Arranca la Jornada 5 de la Liga de Naciones con ocho encuentros

Italia asumió el liderato del Grupo A con 10 puntos, mientras Inglaterra derrotó 2-1 a Croacia y Bélgica venció 1-2 a Turquía en su visita.

La actividad de la Jornada 5 de la Liga de Naciones arrancó con una intensa cartelera de ocho encuentros que comenzaron a definir el rumbo de la fase de grupos. Potencias como Italia, España, Inglaterra y Bélgica sumaron victorias clave para sus respectivas aspiraciones, mientras que selecciones como Montenegro y Albania consolidaron su liderato de sector.

Grupo A: Bélgica aprieta la pelea

Turquía 1-2 Bélgica: A pesar de que Arda Güler adelantó a los locales al minuto 20, el conjunto belga reaccionó rápidamente con anotaciones de Kevin De Bruyne (27') y Charles De Ketelaere (30') para darle la vuelta al marcador. Con este resultado, Bélgica llega a 9 puntos en el tercer puesto, quedando a solo una unidad de los líderes, mientras Turquía sigue sin sumar en el fondo.

Grupo C: España mantiene el paso perfecto e Inglaterra lo escolta

Chequia 0-2 España: La selección española reafirmó su dominio absoluto en el sector al imponerse como visitante con un penal de Álex Baena (39') y un tanto sobre la hora de Marc Pubill (90+6'). Chequia sufrió la expulsión de Ladislav Krejčí al 72' y permanece en el último lugar sin puntos, mientras España llega a 15 unidades de 15 posibles.

La selección española reafirmó su dominio absoluto en el sector al imponerse como visitante con un penal de (39') y un tanto sobre la hora de (90+6'). Chequia sufrió la expulsión de al 72' y permanece en el último lugar sin puntos, mientras España llega a 15 unidades de 15 posibles. Inglaterra 2-1 Croacia: En un duelo de alta exigencia, los ingleses se llevaron los tres puntos gracias a los goles de Morgan Rogers (24') y Harry Kane desde los once pasos (64'), superando el empate momentáneo de Petar Sučić (59'). Inglaterra se afianza en el segundo puesto con 12 puntos, dejando a Croacia en tercero con apenas 3.

Grupo I: Albania y Bielorrusia no ceden terreno

Albania 2-0 Finlandia: Los albaneses defendieron su liderato con goles de Ernest Muçi (35') y Rey Manaj (50') en un partido donde Finlandia terminó con diez hombres tras la roja a Miro Tenho (67'). Albania lidera el grupo con 12 unidades, dejando a los finlandeses terceros con 7.

Los albaneses defendieron su liderato con goles de (35') y (50') en un partido donde Finlandia terminó con diez hombres tras la roja a (67'). Albania lidera el grupo con 12 unidades, dejando a los finlandeses terceros con 7. San Marino 0-2 Bielorrusia: Con un arranque fulminante, el cuadro bielorruso sentenció el duelo antes de los veinte minutos gracias a Kirill Gomanov (13') y Artem Kontsevoy (17'). Pese a la expulsión de Aleksandr Svirepa al 90+3', Bielorrusia llega a 10 puntos para mantenerse como escolta en el segundo puesto, dejando a San Marino en el fondo sin unidades.

Grupo J: Montenegro sufre, pero gana; Armenia y Chipre reparten puntos