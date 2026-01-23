Arranca la actividad en la Copa Fuerza Regia

El torneo, que reúne a más de 3,000 niños, niñas y jóvenes de Nuevo León, forma parte del 25 aniversario de equipo Fuerza Regia

Con una gran asistencia en la duela y en las gradas del Gimnasio Nuevo León Unido, ayer miércoles por la noche se llevó a cabo la inauguración de la Copa Fuerza Regia, torneo que reúne a más de 3,000 niños, niñas y jóvenes de Nuevo León, la cual forma parte de las actividades por el 25 aniversario del club profesional de basquetbol de la Sultana del Norte, Fuerza Regia.

La ceremonia inició después de las 20:00 horas con el desfile de más de 200 equipos participantes, quienes recorrieron la duela entre aplausos del público.

El acto inaugural contó con la presencia del director general de Fuerza Regia, Eduardo Urdiales.

El ambiente festivo fue complementado por la participación del Chango Regio, mascota del club, y el equipo de animación de la institución, que brindaron un espectáculo que animó a los asistentes.

Para cerrar la jornada, se disputó el duelo universitario inaugural entre los Tigres de la UANL y los Gallos del CEU, con lo que se dio el arranque oficial de la competencia.

La Copa Fuerza Regia continuará hoy jueves a partir de las 15:00 horas, con el inicio de los encuentros en distintas sedes del área metropolitana de Monterrey.