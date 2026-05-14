Arranca con el Cruz Azul-Chivas las semifinales del Clausura 2026

Hoy miércoles arrancan las semifinales con el duelo de ida entre Cruz Azul y Chivas a las 20:00 horas en el estadio Azteca

Las Chivas de Guadalajara visitan este miércoles al Cruz Azul en el partido de ida de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX.

Guadalajara venció el pasado sábado por 2-0 a Tigres, con lo cual empató la serie de cuartos de final y avanzó a la fase de los cuatro mejores, una proeza porque lo hizo sin cinco de sus titulares, convocados a la Selección Mexicana.

Ahora el entrenador Gabriel Milito y sus jugadores deberán revalidar su futbol y, con las mismas ausencias, salir a vencer a un Cruz Azul que tomó oxígeno tras la llegada del entrenador Joel Huiquí, sustituto del argentino Nicolás Larcamón.

El delantero nigeriano Christian Ebere anotó la mitad de los goles del equipo en la victoria 4-2 sobre Atlas en cuartos y el miércoles encabezará el ataque de la "Máquina" que buscará imponer condiciones como local en el estadio Azteca.

Huiquí sabe que de terminar empatada la serie será eliminado porque las Chivas quedaron mejor ubicados en la tabla al final de la etapa regular. Eso obligará a su equipo a proponer el partido y buscar goles para llegar con ventaja al duelo de vuelta, el próximo sábado en el estadio Jalisco.

En la primera fase del torneo, Chivas anotó 33 goles, dos más que Cruz Azul, pero tuvo en su alineación al delantero Armando González, sublíder de los anotadores, ahora concentrado con el conjunto azteca que jugará el Mundial.

El ganador de la serie disputará el título contra el vencedor del duelo entre Pachuca y los Pumas UNAM.

Liguilla Botanera en Fut Azteca

Disfruta la transmisión de este partido a tráves de la pantalla de Azteca 7 a partir de las 7:50 de la tarde con la narración y comentarios de los expertos de Fut Azteca.