Arranca Clausura 2026 con varios clubes estrenando entrenador

Necaxa, Mazatlán, Puebla y Juárez iniciarán el torneo con nuevos técnicos; el Clausura 2026 arranca el 9 de enero con triple jornada inaugural.

El Clausura 2026 de la Liga MX está por iniciar y varios clubes optaron por renovar su proyecto deportivo con cambios de entrenador, buscando mejores resultados y mayor trascendencia en el torneo.

Necaxa apuesta por Martín Varini

Los Rayos del Necaxa confirmaron la llegada de Martín Varini, exentrenador de los Bravos de Juárez, para sustituir a Fernando Gago. Con esta decisión, el club hidrocálido busca darle un giro a su estrategia y competir de manera más consistente en la temporada.

Mazatlán y Puebla también inician nuevos proyectos

En el caso de Mazatlán, que terminó la temporada pasada sin Robert Dante Siboldi, el club confió en Christian Ramírez como nuevo director técnico. Ramírez, técnico mexicano, trabajó previamente en las categorías inferiores del club y ahora asume la responsabilidad del primer equipo.

Por su parte, Puebla recurrió al español Albert Espigares, quien estaba al frente de las Fuerzas Básicas del club. El equipo camotero finalizó en la última posición de la tabla general, por lo que esperan que el nuevo estratega logre mejorar los resultados y consolidar un proyecto competitivo.

En Querétaro, tras la salida de Benjamín Mora, los Gallos Blancos nombraron a Esteban González como nuevo entrenador para el Clausura 2026. Mientras que los Bravos de Juárez, que cedieron a Martín Varini al Necaxa, eligieron a Pedro Caixinha como su nuevo timonel, apostando por un técnico con experiencia en el fútbol mexicano.

¿Cuándo inicia el Clausura 2026 de la Liga Mx?

El torneo dará inicio el próximo viernes 9 de enero con una triple cartelera inaugural. La primera fecha continuará el sábado 10 y concluirá el domingo 11. Los primeros partidos serán Mazatlán vs Juárez, Atlas vs Puebla y Tijuana vs América, marcando el arranque oficial del Clausura 2026.

Con estos movimientos, los clubes esperan iniciar el torneo con nuevas estrategias y rostros frescos en la dirección técnica, buscando superar los retos del campeonato y posicionarse mejor en la tabla general.