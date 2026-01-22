Arranca actividad física en el Centro Acuático de la UANL

Las actividades están disponibles para personas desde seis meses de edad hasta adultos mayores, e incluyen natación, acuaeróbics, clavados, entre otros

El Centro Acuático Olímpico Universitario (CAOU) inició su temporada 2026 con cursos de natación y acondicionamiento físico dirigidos a la comunidad UANL y al público en general.

Las actividades están disponibles para personas desde seis meses de edad hasta adultos mayores, e incluyen natación, acuaeróbics, clavados, polo acuático, terapia acuática y yoga, además de un gimnasio equipado.

Kirian Bazaldúa, coordinador del área docente, destacó que los cursos buscan promover la salud y el bienestar con personal capacitado y programas seguros.

El coordinador agregó que el centro también ofrece terapia acuática, el Programa de Acondicionamiento Físico Acuático para Adultos (PAFAPA), asesoría nutricional y clases de yoga, con el fin de complementar el bienestar físico y emocional de los usuarios.

La actividad acuática contribuye a la reducción del estrés, mejora de las articulaciones, control del peso, fortalecimiento muscular y equilibrio emocional.

Las clases tienen duración de cuatro semanas, con horarios de 6:00 a 22:00 horas y tarifas preferenciales para la comunidad universitaria.