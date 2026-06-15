Armstrong pega jonrón en triundo 6-1 de Cachorros sobre Gigantes

Pete Crow-Armstrong abrió con jonrón y lideró el triunfo 6-1 de Cachorros sobre Gigantes, en un juego con tres cuadrangulares de Chicago

Los Cachorros de Chicago se impusieron 6-1 a los Gigantes de San Francisco la noche del sábado, en un duelo que comenzó con un batazo de largo alcance desde el primer lanzamiento del juego.

Pete Crow-Armstrong inauguró el marcador al conectar cuadrangular en el primer pitcheo del encuentro ante Trevor McDonald, sumando así su duodécimo jonrón de la temporada con un batazo hacia el jardín central.

El jardinero tuvo una destacada actuación ofensiva al completar la noche con un doble y un sencillo en cinco turnos al bate.

Producción ofensiva en la quinta entrada

La ofensiva de Chicago se consolidó en la quinta entrada, cuando Ian Happ y el venezolano Pedro Ramírez conectaron jonrones solitarios que ampliaron la ventaja hasta el 6-1 definitivo.

Estos batazos respaldaron el dominio del equipo a lo largo del encuentro.

El lanzador Ben Brown se llevó la victoria tras trabajar cinco entradas en las que permitió una carrera y siete imparables, controlando a la ofensiva rival durante su tiempo en el montículo.

El partido también dejó una nota negativa para los Cachorros, luego de que el jardinero derecho Seiya Suzuki abandonara el juego en la parte baja de la cuarta entrada debido a molestias en la rodilla derecha.

La salida se produjo tras un intento por fildear un elevado, quedando pendiente la evaluación de su estado físico.