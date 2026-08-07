Arman Tsarukyan vs Mauricio Ruffy es oficial para el UFC 331

Dos estilos opuestos medirán fuerzas: la lucha y el control de Tsarukyan frente al golpeo explosivo del brasileño Mauricio Ruffy

Arman Tsarukyan y Mauricio Ruffy se enfrentarán en la pelea coestelar de UFC 331, en un duelo de peso ligero que podría definir al próximo aspirante al campeonato de las 155 libras.

El combate se disputará a cinco asaltos el próximo 19 de septiembre en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde dos estilos opuestos medirán fuerzas: la lucha y el control de Tsarukyan frente al golpeo explosivo del brasileño.

Aunque la organización no ha presentado oficialmente el enfrentamiento como una eliminatoria titular, el ganador quedará bien colocado dentro de una división encabezada por Justin Gaethje y que mantiene a varios contendientes en busca de una oportunidad por el cinturón.

Tsarukyan vuelve a poner en juego su posición de contendiente

Arman Tsarukyan llegará al enfrentamiento con una marca profesional de 23 victorias y tres derrotas, además de una racha de cinco triunfos consecutivos en las artes marciales mixtas.

Durante ese recorrido superó a rivales como Charles Oliveira, Beneil Dariush y Dan Hooker, resultados que lo consolidaron entre los principales peleadores del peso ligero.

El armenio estuvo programado para disputar el campeonato ante Islam Makhachev en enero de 2025, pero una lesión en la espalda lo obligó a retirarse un día antes del evento. Desde entonces, su camino hacia otra oportunidad titular se volvió más largo, pese a mantenerse entre los primeros lugares de la categoría.

Su victoria más reciente en UFC llegó en noviembre de 2025, cuando sometió a Dan Hooker. Aquella actuación volvió a mostrar las principales cualidades de Tsarukyan: derribos explosivos, presión constante y capacidad para controlar a sus rivales sobre la lona.

Ruffy encuentra su mayor oportunidad tras noquear a Chandler

Mauricio Ruffy enfrentará el reto más importante de su trayectoria profesional después de colocarse entre los diez mejores pesos ligeros. El brasileño cuenta con récord de 14 triunfos y dos derrotas, con 13 victorias por nocaut o nocaut técnico.

Ruffy viene de finalizar a Michael Chandler durante el primer asalto en junio, imponiendo su velocidad, alcance y variedad de golpes. Meses antes también había derrotado por nocaut a Rafael Fiziev en el segundo episodio.

El brasileño ha construido su ascenso mediante un estilo agresivo que incluye combinaciones de boxeo, rodillas y patadas giratorias. Nueve de sus triunfos terminaron durante el primer asalto y solamente una de sus 16 peleas profesionales llegó a las tarjetas de los jueces.

Su principal interrogante estará en la defensa contra los derribos. Ruffy perdió por sumisión ante Benoît Saint Denis en septiembre de 2025, resultado que lo llevó a realizar ajustes en su preparación y fortalecer su trabajo de lucha junto al equipo de Alexander Volkanovski en Australia.

Choque de estilos marcará la pelea coestelar

Tsarukyan buscará reducir la distancia, llevar el combate al suelo y desgastar al brasileño durante cinco asaltos. Ruffy, en cambio, intentará mantener la pelea de pie para aprovechar su alcance y encontrar una finalización mediante sus golpes.

La duración del enfrentamiento también podría convertirse en un factor determinante. Mientras Tsarukyan ha demostrado capacidad para competir a un ritmo elevado durante combates extensos, Ruffy suele definir sus compromisos rápidamente y todavía deberá comprobar su rendimiento en una pelea de cinco episodios.

El triunfo permitiría a Tsarukyan reafirmarse como uno de los principales aspirantes al campeonato, mientras que una victoria de Ruffy representaría su entrada definitiva a la élite de la división y podría acercarlo a su primera oportunidad titular.

UFC 331 será encabezado por la revancha entre el campeón mosca Joshua Van y Alexandre Pantoja. La cartelera también incluye enfrentamientos como Patricio Pitbull contra Doo Ho Choi, Renato Moicano frente a Brian Ortega y Tai Tuivasa ante Robelis Despaigne.