Argentina y España van por la gloria en el Mundial FIFA 2026™

El duelo reunirá a dos de las selecciones más destacadas del torneo y definirá al nuevo campeón del mundo el próximo 19 de julio

Con el alma entera. Así fue como Argentina derrotó a Inglaterra y se plantó nuevamente en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde se medirá nada menos que ante España, en busca de ser bicampeón.

El partido se vivió como una auténtica guerra desde el inicio, pues el contexto histórico es muy duro entre ambos países, que, aunque se trataba de un mero partido, pelearon cada balón como si fuera el último.

De inicio, el encuentro fue muy sudamericano, con mucha patada y empujones, con los que ambos buscaron marcar presencia ante el rival, dejando saber que esta no solo sería una semifinal del mundo, sería una batalla campal deportiva.

Así se dio todo el primer tiempo, con mucho juego físico y pocas opciones de ambos, aunque Inglaterra se vio un poco más clara y exigió al "Dibu" Martínez en un par de ocasiones.

Fue en el complemento que todo estalló, pues los "Leones" subieron un poco el ritmo y, luego de un gran desmarque del ahora jugador del Barcelona, Anthony Gordon, el inglés entró como un tren y, aun con su remate machucado, venció al arquero rival y le dio la ventaja a los suyos.

Este tanto hizo que Argentina se espabilara y fuera más al ataque; no obstante, se topó con una auténtica muralla, pues la defensa inglesa no dejaba huecos para jugar por el interior y por aire cortaba casi todo.

Djed Spence y John Stones fueron de los más sólidos; el lateral del Tottenham dando poco espacio para Messi, y el central del Manchester City cortando todo por aire.

Pese a las limitaciones de espacio, la Albiceleste se las arregló para crear oportunidades y nuevamente Jordan Pickford se hizo figura, pues tuvo buenas salidas y una brutal atajada a contrapie que hizo que más de un argentino pensara que sería imposible vencerlo.

Viendo el poco espacio que había, parecía ilógico que en Argentina no se animaran a pegarle desde fuera del área. Enzo Fernández fue el único que se atrevió y clavó un auténtico fierrazo que sorprendió a Pickford y le dio ánimos a sus compañeros para ir a liquidar al rival, que minutos antes renunció totalmente al ataque para dedicarse a defender.

Con Inglaterra sin atacantes y metido en el área, llegó otra genialidad de Messi, que lanzó un centro quirúrgico para que Lautaro Martínez llegara totalmente solo a poner el 2-1 definitorio.

Tuchel intentó rescatar el barco, pero fue imposible, pese a que el árbitro le dio dos minutos más del añadido a Inglaterra, que simplemente no logró salvar la tarde.

Así, como en 1986, Argentina superó a Inglaterra, con el mismo marcador con el que lo hizo de la mano de Diego Armando Maradona, y ahora quiere ser bicampeón del mundo, donde se medirá a España, que vapuleó a Francia y con una gran generación de jóvenes quiere destronar al campeón del mundo.

La final se jugará este domingo 19 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Nueva Jersey.