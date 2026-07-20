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Argentina y España se medirán en una final cardíaca

Por: Gerardo Vázquez

19 Julio 2026, 09:30

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Ambas selecciones se han enfrentado en 14 ocasiones, entre amistosos y oficiales, con saldo de seis victorias para cada país y dos empates

Argentina y España se medirán en una final cardíaca

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina será una batalla muy pareja.

Este domingo a las 13:00 horas, tiempo de Monterrey, en la cancha del Estadio Nueva York / Nueva Jersey, se enfrentarán las selecciones de España y Argentina en la final de la edición 23 de la Copa del Mundo, luego de librar con éxito la Semifinal, al dejar fuera de combate a Francia e Inglaterra, respectivamente.

Esta será su batalla 15 a lo largo de la historia, entre duelos amistosos y oficiales, con saldo muy parejo: seis victorias españolas, seis victorias argentinas y dos empates, con 19 goles a favor de los ibéricos, por 18 de la Albiceleste.

De las 14 confrontaciones, una fue en Mundial, en Inglaterra 1966, en Fase de Grupos, duelo ganado 2-1 por los sudamericanos, en la primera fecha, dentro del segundo sector.

Los españoles disputarán su segunda final en una justa veraniega y van por su segundo cetro en este certamen, mientras que los pamperos protagonizarán su séptimo desafío por el título en la fiesta del futbol, evento en el cual se han coronado en tres ocasiones.

FICHA

Futbol - Mundial 2026
La Final - El domingo
España Vs Argentina
Estadio NY / Nueva Jersey
13:00 horas - Azteca 7

Numeralias

ConceptoCifra
Finales disputadas por Argentina en el Mundial6
Copas del Mundo conquistadas por Argentina3
Finales disputadas por España en el Mundial1
Títulos de Copa del Mundo conquistados por España1
Países que se han coronado campeones del Mundial8

 

Historial entre España y Argentina

FechaCarácterResultado
7 de diciembre de 1952AmistosoEspaña 0-1 Argentina
5 de julio de 1953AmistosoArgentina 1-0 España
24 de julio de 1960AmistosoArgentina 2-0 España
11 de junio de 1961AmistosoEspaña 2-0 Argentina
13 de julio de 1966MundialArgentina 2-1 España
11 de octubre de 1972AmistosoEspaña 1-0 Argentina
12 de octubre de 1974AmistosoArgentina 1-1 España
12 de octubre de 1988AmistosoEspaña 1-1 Argentina
20 de septiembre de 1995AmistosoEspaña 2-1 Argentina
17 de noviembre de 1999AmistosoEspaña 0-2 Argentina
11 de octubre de 2006AmistosoEspaña 2-1 Argentina
14 de noviembre de 2009AmistosoEspaña 2-1 Argentina
7 de septiembre de 2010AmistosoArgentina 4-1 España
27 de marzo de 2018AmistosoEspaña 6-1 Argentina

 

Estadísticas en partidos entre España y Argentina

ConceptoCantidad
Juegos14
Victorias de España6
Triunfos de Argentina6
Empates2
Goles de España19
Goles de Argentina18

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