Argentina y España se medirán en una final cardíaca

Ambas selecciones se han enfrentado en 14 ocasiones, entre amistosos y oficiales, con saldo de seis victorias para cada país y dos empates

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina será una batalla muy pareja.

Este domingo a las 13:00 horas, tiempo de Monterrey, en la cancha del Estadio Nueva York / Nueva Jersey, se enfrentarán las selecciones de España y Argentina en la final de la edición 23 de la Copa del Mundo, luego de librar con éxito la Semifinal, al dejar fuera de combate a Francia e Inglaterra, respectivamente.

Esta será su batalla 15 a lo largo de la historia, entre duelos amistosos y oficiales, con saldo muy parejo: seis victorias españolas, seis victorias argentinas y dos empates, con 19 goles a favor de los ibéricos, por 18 de la Albiceleste.

De las 14 confrontaciones, una fue en Mundial, en Inglaterra 1966, en Fase de Grupos, duelo ganado 2-1 por los sudamericanos, en la primera fecha, dentro del segundo sector.

Los españoles disputarán su segunda final en una justa veraniega y van por su segundo cetro en este certamen, mientras que los pamperos protagonizarán su séptimo desafío por el título en la fiesta del futbol, evento en el cual se han coronado en tres ocasiones.

FICHA

Futbol - Mundial 2026

La Final - El domingo

España Vs Argentina

Estadio NY / Nueva Jersey

13:00 horas - Azteca 7

Numeralias

Concepto Cifra Finales disputadas por Argentina en el Mundial 6 Copas del Mundo conquistadas por Argentina 3 Finales disputadas por España en el Mundial 1 Títulos de Copa del Mundo conquistados por España 1 Países que se han coronado campeones del Mundial 8

Historial entre España y Argentina

Fecha Carácter Resultado 7 de diciembre de 1952 Amistoso España 0-1 Argentina 5 de julio de 1953 Amistoso Argentina 1-0 España 24 de julio de 1960 Amistoso Argentina 2-0 España 11 de junio de 1961 Amistoso España 2-0 Argentina 13 de julio de 1966 Mundial Argentina 2-1 España 11 de octubre de 1972 Amistoso España 1-0 Argentina 12 de octubre de 1974 Amistoso Argentina 1-1 España 12 de octubre de 1988 Amistoso España 1-1 Argentina 20 de septiembre de 1995 Amistoso España 2-1 Argentina 17 de noviembre de 1999 Amistoso España 0-2 Argentina 11 de octubre de 2006 Amistoso España 2-1 Argentina 14 de noviembre de 2009 Amistoso España 2-1 Argentina 7 de septiembre de 2010 Amistoso Argentina 4-1 España 27 de marzo de 2018 Amistoso España 6-1 Argentina

Estadísticas en partidos entre España y Argentina