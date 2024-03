 Argentina y Canadá inaugurarán la Copa América 2024

La selección de Argentina ya conoce a su rival con el que abrirá el certamen de la Copa América 2024.

Los pupios de Lionel Scaloni inaugurarán su participación en la primera fase del Grupo A ante Canadá, quien logró asegurar su lugar en la competencia tras vencer 2-0 a Trinidad y Tobago en el playoff de clasificación.

Canadá y Trinidad y Tobago se enfrentaron en la Liga de Naciones de la Concacaf y se reencontraron en el playoff clasificatorio para la Copa América.

De manera similar, Costa Rica y Honduras, tras caer en la misma etapa, disputarán el último cupo para el torneo sudamericano. El ganador de esta serie se unirá a los clasificados Estados Unidos, México, Panamá y Jamaica como representantes de la región en la Copa América.

Canada gets their ticket to Copa America! 🎟️ pic.twitter.com/tx5Eyv3OLR