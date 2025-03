 Argentina, vigente campeona, clasifica para el Mundial 2026

La selección argentina de fútbol, vigente campeona del mundo, se convirtió este martes en la cuarta clasificada después de Japón, Nueva Zelanda e Irán, más allá de las anfitrionas -Estados Unidos, Canadá y México-, para el Mundial de 2026, tras el empate 0-0 entre Bolivia y Uruguay.

La Albiceleste, que recibe este martes a Brasil en Buenos Aires, lidera la clasificación de las eliminatorias suramericanas con 28 unidades y aventaja ahora por 14 a Bolivia -séptima en la tabla y que estaría accediendo a la repesca-, que tiene sólo cuatro partidos por delante.

De esta forma, los dirigidos por Lionel Scaloni, que lideran el ránking de la FIFA desde hace casi dos años, se convirtieron en el primer equipo suramericano en clasificar al próximo Mundial.

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), también festejó la clasificación y anticipó: "Una vez más, pelearemos por la gloria máxima. ¡Vamos, Argentina!".

Los campeones mundiales enfrentarán así el duelo de este martes ante su máximo rival futbolístico en un ambiente festivo, pese a que muchos soñaban con lograr la clasificación derrotando a Brasil en el césped del Estadio Monumental de Buenos Aires.

En los 13 partidos que ha disputado en las eliminatorias, Argentina ha cosechado nueve triunfos, un empate y tres derrotas.

7/48 🇨🇦🇲🇽🇺🇸🇯🇵🇳🇿🇮🇷🇦🇷 These teams have qualified for #FIFAWorldCup 26. 👇

El último encuentro tuvo lugar el pasado viernes en Montevideo, donde obtuvo un disputado triunfo por 1-0 ante Uruguay gracias a un gol de Thiago Almada.

El máximo anotador de la Albiceleste en la competencia es Lionel Messi, que encabeza también la tabla de goleadores, con seis tantos.

El seleccionado bicampeón de América no podrá, sin embargo, contar con el futbolista del Inter Miami en el enfrentamiento de este martes ante Brasil, ya que no fue convocado debido a una lesión.

The last time Argentina stepped onto the pitch at the #FIFAWorldCup... 🏆



🇦🇷 Argentina will defend the trophy at #WeAre26!