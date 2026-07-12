Argentina vence a Suiza; jugará la semifinal ante Inglaterra

Argentina avanza a las semifinales del Mundial, en donde enfrentará Inglaterra, tras vencer en tiempo extra a Suiza por marcador de 3-1

Un tanto de Julián Álvarez en el minuto 112 y otro de Lautaro Martínez en el 120+1 le dieron este sábado a Argentina el pase a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer por 3-1 a Suiza en el partido de cuartos de final que se jugó en Kansas City ante 69,045 espectadores

Los argentinos se habían ido en ventaja con un tanto de Alexis Mac Allister en el minuto 10, pero los suizos llegaron a la paridad parcial con gol de Dan Ndoye en el 67.

Los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán contra Inglaterra el próximo miércoles en Atlanta por el boleto a la final.

La racha goleadora de nueve partidos de Lionel Messi llegó a su fin, pero su búsqueda por un segundo título del Mundial —y el cuarto de Argentina— continúa en camino.

Fotos: EFE