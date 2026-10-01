Argentina, Uruguay y Paraguay sí disputarán eliminatorias

Las tres selecciones ya tienen asegurado su boleto como anfitrionas para el Mundial 2030, pero participarán en el proceso clasificatorio de Conmebol

La Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) se alista para vivir unas eliminatorias inéditas rumbo a la Copa del Mundo de 2030. Aunque Argentina, Uruguay y Paraguay cuentan con clasificación automática al Mundial por su condición de países anfitriones de los partidos conmemorativos del centenario, las tres selecciones sí participarán en las eliminatorias sudamericanas.

De acuerdo con información difundida por el periodista Juan José Buscalia, los tres representativos jugarán todos los encuentros del calendario clasificatorio, aunque sus resultados no estarán ligados a la obtención de un boleto para la justa mundialista, ya que su presencia está garantizada por la FIFA.

La decisión permitirá que las diez asociaciones miembro de Conmebol mantengan la actividad competitiva habitual durante el ciclo mundialista. Sin embargo, el formato modificará la pelea por las plazas disponibles para Sudamérica, ya que los cupos asignados a Argentina, Uruguay y Paraguay formarían parte de la cuota regional y no se sumarían a ella.

Bajo el esquema actual de un Mundial de 48 selecciones, Conmebol conservaría sus seis plazas y media. No obstante, tres de ellas ya corresponderían a los anfitriones sudamericanos, por lo que Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Venezuela y Bolivia competirían por los tres boletos directos restantes y un lugar en el repechaje intercontinental.

Esta situación supondrá una eliminatoria más exigente para los equipos que deberán buscar su clasificación en la cancha. En el proceso rumbo al Mundial 2026, las diez selecciones sudamericanas compitieron en igualdad de condiciones por seis plazas directas y una más de repechaje.

El Mundial de 2030 será organizado principalmente por España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán partidos inaugurales como homenaje a los 100 años de la primera Copa del Mundo, celebrada en territorio uruguayo en 1930.

Aunque todavía faltan detalles por oficializarse por parte de la FIFA y la Conmebol, todo apunta a que las eliminatorias sudamericanas mantendrán el tradicional formato de todos contra todos, con la particularidad de que tres selecciones ya llegarán al torneo con el pase asegurado.