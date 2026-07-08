Argentina sobrevive en Mundial FIFA™ con remontada ante Egipto

Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko adelantaron al conjunto africano, mientras que Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández firmaron la remontada

Argentina estuvo contra las cuerdas durante gran parte del partido, pero terminó protagonizando una remontada memorable para derrotar 3-2 a Egipto y asegurar su lugar en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El conjunto africano sorprendió desde el arranque y logró ponerse en ventaja al minuto 15 con un gol de Yasser Ibrahim, dejando a la Albiceleste obligada a remar contra corriente.

Messi falla un penal y Egipto resiste

Con el marcador adverso, Argentina tuvo una oportunidad inmejorable para igualar el encuentro a los 20 minutos. Una falta de Haissem Hassan sobre Nicolás Tagliafico dentro del área permitió que Lionel Messi se plantara frente al balón desde los once pasos.

Sin embargo, el arquero Mostafa Shobeir Oufa se convirtió en figura al detener el disparo del capitán argentino y mantener la ventaja de Egipto.

La falla de Messi parecía darle un impulso anímico al conjunto africano, que logró sostener el resultado durante buena parte del encuentro.

Egipto golpea de nuevo

Cuando Argentina buscaba con insistencia el empate, Egipto volvió a sorprender. Al minuto 67, Mostafa Ziko apareció para marcar el 2-0 y dejar a la Albiceleste al borde de la eliminación.

Con dos goles de desventaja y poco más de 20 minutos por jugar, el panorama lucía complicado para los sudamericanos.

Messi y Enzo consuman la remontada

Impulsada por el gol de Romero, Argentina se lanzó al ataque y encontró rápidamente el empate. Lionel Messi apareció al minuto 83 para marcar el 2-2 y reivindicarse tras el penal fallado.

El tanto tuvo un significado especial para el astro argentino, quien llegó a ocho anotaciones en el torneo y se colocó como líder de la tabla de goleo.

Cuando todo apuntaba al tiempo extra, apareció Enzo Fernández. El mediocampista marcó al minuto 93 el gol que selló la remontada y desató la celebración albiceleste.

Ya espera rival en cuartos

Con la victoria, Argentina se instaló entre las ocho mejores selecciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y ahora aguardará por el ganador del enfrentamiento entre Colombia y Suiza para conocer a su próximo rival.

La selección albiceleste disputará los cuartos de final el próximo 11 de julio en Kansas City Stadium, donde buscará mantener vivo su sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo.