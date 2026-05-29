Argentina presenta su convocatoria oficial para el Mundial 2026

El cuerpo técnico argentino optó por futbolistas con mayor recorrido en la selección y mejor presente competitivo, priorizando variantes ofensivas ya probadas

Lionel Scaloni presentó la convocatoria de Argentina para el Mundial 2026 con una lista que mantiene la base campeona de Qatar 2022, pero también dejó una de las grandes sorpresas: la ausencia de Franco Mastantuono.

El joven futbolista del Real Madrid, considerado una de las principales promesas argentinas, no logró entrar en el corte final de 26 jugadores, pese a haber formado parte de la prelista inicial. La decisión respondió al análisis del cuerpo técnico sobre su temporada irregular y la fuerte competencia interna en la ofensiva albiceleste.

Scaloni mantiene la base campeona

Argentina llegará al torneo con Lionel Messi como capitán y máximo referente, acompañado por nombres clave como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

La convocatoria refleja una apuesta por la experiencia, pero también incorpora perfiles más jóvenes como Giuliano Simeone, Nico Paz, Valentín Barco y José Manuel López, quienes buscarán ganarse minutos en una selección que defenderá el título obtenido en 2022.

Mastantuono queda fuera de la lista final

La baja de Franco Mastantuono fue uno de los puntos que más llamó la atención. El atacante había generado expectativa por su proyección, pero su adaptación al futbol europeo no fue suficiente para convencer a Scaloni de incluirlo en la lista definitiva.

El cuerpo técnico argentino optó por futbolistas con mayor recorrido en la selección y mejor presente competitivo, priorizando equilibrio, experiencia y variantes ofensivas ya probadas.

Partidos de Argentina en la fase de grupos

Argentina formará parte del Grupo J, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania. Su debut será el 16 de junio ante Argelia en Kansas City; posteriormente jugará el 22 de junio ante Austria en Dallas, y cerrará la fase de grupos el 27 de junio frente a Jordania, también en Dallas.

El calendario luce favorable en experiencia para la Albiceleste, aunque Scaloni buscará evitar excesos de confianza ante rivales con perfiles distintos y necesidades competitivas muy marcadas.

Lista de 26 convocados de Argentina

Porteros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensas: Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi y Facundo Medina.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Valentín Barco.

Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz y José Manuel López.