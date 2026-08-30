Argentina conquista su tercer Mundial de hockey femenino

Las Leonas vencieron a Países Bajos en penaltis australianos y conquistaron su tercer título mundial de hockey sobre hierba

La selección femenina de hockey sobre hierba de Argentina, conocida como Las Leonas, volvió a coronarse campeona del mundo este sábado tras superar a Países Bajos en una dramática definición por shoot-outs.

El encuentro terminó 1-1 después de los 60 minutos reglamentarios, por lo que el título tuvo que definirse desde los penaltis australianos. Argentina se impuso 3-1 y celebró el tercer campeonato mundial de su historia.

La consagración llegó en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, ante el conjunto local, y puso fin a una espera de 16 años para las argentinas.

Las Leonas habían conseguido sus anteriores campeonatos en Perth 2002 y Rosario 2010. Sofía Cairó fue la encargada de convertir el shoot-out que aseguró el campeonato.

Granatto apareció para rescatar el empate

La final se caracterizó por la igualdad y las pocas oportunidades frente a las porterías. Países Bajos consiguió ponerse en ventaja, pero Argentina mantuvo la calma y encontró la igualdad durante el último cuarto.

María José “Majo” Granatto aprovechó un rebote después de un córner corto ejecutado por Agustina Gorzelany para marcar el 1-1 y mantener con vida a Las Leonas.

Con el empate al finalizar el tiempo reglamentario, Argentina se impuso 3-1 en la tanda definitiva y consiguió la revancha de la final mundialista de 2022, cuando Países Bajos había derrotado a las sudamericanas por 3-1.

El conjunto dirigido por Fernando Ferrara terminó el torneo invicto. En su camino al título derrotó a Alemania y Escocia en la primera fase, superó a España en la segunda ronda y empató frente a Estados Unidos y Bélgica.

En semifinales, Argentina venció 1-0 a Australia con un gol de Julieta Jankunas para obtener el boleto a una final que finalmente terminó con una nueva estrella para Las Leonas.