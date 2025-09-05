Argentina comienza a despedirse de Lionel Messi

Argentina se despide de Lionel Messi, su capitán e ídolo, quien juega ante Venezuela su último partido oficial como local, generando emoción y nostalgia

Argentina comenzó este jueves a despedirse de Lionel Messi, su capitán y máximo ídolo futbolístico de este siglo, que disputará hoy ante Venezuela su último partido oficial como local y ha causado ya una profunda emoción y nostalgia anticipada en el país suramericano.

El rostro del futbolista de 38 años inundó este jueves la ciudad de Buenos Aires, las tapas de los periódicos y las banderas, pancartas y camisetas de los 85,000 afortunados que consiguieron entradas para empezar a decirle adiós.

El astro argentino anunció la semana pasada que el duelo ante la 'Vinotinto' por la penúltima fecha de eliminatorias para el Mundial 2026 sería su último partido como local en eliminatorias, por lo que, ante la ausencia de otros compromisos por competiciones oficiales previstos en suelo argentino por al menos dos años, el choque de este jueves será su último encuentro oficial en casa.

"Gracias por todo mi capitán", leía un cartel inmenso que esperaba a 'la Pulga' en el Estadio Monumental de Buenos Aires y desplegado junto a una icónica foto suya con la copa del mundo que decenas de miles de argentinos llevan ya tatuada en sus cuerpos.

Entre los vendedores de estampillas con su rostro hay fanáticos llegados de todo el país, que no logran ocultar la emoción ante la simple idea de empezar a despedir a su ídolo.

"Te amo, Messi. Sos algo que no se explica con palabras sino que se lleva adentro. Gracias", dijo Agustín Yáñez, quien llegó junto a su padre desde la periferia de Buenos Aires y que sueña que su mensaje llegue al capitán.

Otro de los que viajó para despedir cara a cara a Messi fue Jorge Álvarez, procedente de Bahía Blanca, ciudad ubicada a unas ocho horas de Buenos Aires y afectada este año por un violento temporal que dejó decenas de muertos y miles de personas con sus hogares bajo el agua.

"Nos dio un aliento muy grande para seguir, porque en Bahía Blanca la estuvimos pasando mal, y nos regalaron cosas muy lindas desde la selección", mencionó Álvarez. "Deseo que esto no se termine nunca, que nunca termine Lionel porque sigue brillando a pesar de la edad y de todo, pero bueno, hay que respetarlo si prefiere descansar y dedicarse a su familia", añadió.

Messi es el jugador con más presencias en la selección argentina y su máximo goleador por amplia diferencia, y en los últimos años ha logrado cuatro títulos: dos copas América (2021 y 2024), la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022.

Entre quienes acudieron al Monumental para expresarle su agradecimiento y devoción resaltó la cantidad de niños y adolescentes, que nacieron y crecieron en la 'era Messi'.

Analía Aquino llegó desde Merlo, localidad de la provincia de Buenos Aires, para que sus hijos pudieran ver cara a cara a su ídolo: "Es un regalo inmenso para ellos ver la última vez en casa del número uno, de Messi, y estamos muy emocionados".