Argelia vence 2-1 a Jordania y sueña con clasificar a 16avos

Con este resultado, Argelia llegó a tres puntos y dependerá de sí misma para buscar el pase a los dieciseisavos de final

Argelia volvió a ganar en un Mundial después de 12 años y lo hizo con una remontada que puede marcar el rumbo de suparticipación en el torneo. La selección africana venció 2-1 a Jordania en el Levi’s Stadium, luego de venir de atrás con dos goles originados en acciones de tiro de esquina durante la segunda mitad.

El resultado permitió al conjunto argelino sumar sus primeros tres puntos dentro del Grupo J y mantenerse con posibilidades reales de avanzar a la ronda de eliminación directa, mientras que Jordania quedó eliminada tras sufrir su segunda derrota consecutiva en su primera participación mundialista.

Jordania sorprendió, pero no resistió la presión argelina

El equipo jordano logró adelantarse en el marcador durante la primera mitad gracias a Nizar Al Rashdan, quien aprovechó una oportunidad para firmar un momento histórico para su selección en su debut dentro de la máxima competencia internacional.

Con la ventaja parcial, Jordania intentó sostener el resultado mediante orden defensivo y resistencia física, pero el desgaste terminó pesando frente a una Argelia que fue creciendo con el paso de los minutos y dominó con mayor claridad en el complemento.

La selección africana venía de una dura derrota por 3-0 ante Argentina, por lo que el partido frente a Jordania se convirtió en una prueba de carácter para no quedar contra las cuerdas demasiado pronto.

El empate llegó al minuto 69, cuando Nadhir Benbouali, quien había ingresado desde el banquillo, conectó de cabeza un tiro de esquina cobrado por Riyad Mahrez y envió el balón al ángulo, sin que el guardameta Yazeed Abulaila pudiera evitar la caída de su portería.

El gol cambió por completo el ánimo del encuentro. Argelia mantuvo la presión sobre el área jordana y encontró la recompensa al minuto 82, cuando Amine Gouiri aprovechó un balón suelto dentro del área que terminó rebotando en Abulaila antes de cruzar la línea de gol.

La anotación desató la celebración de los aficionados argelinos ubicados detrás de la portería y selló una remontada que mantiene con vida al equipo en la pelea por la clasificación.

Argelia rompe una racha negativa en Mundiales

La victoria tuvo un valor histórico para Argelia, que no ganaba un partido mundialista desde 2014. Además, fue la primera ocasión en la que la selección argelina logró imponerse en una Copa del Mundo después de recibir el primer gol.

Antes de este encuentro, el equipo africano había sufrido siete derrotas y dos empates cada vez que comenzaba abajo en el marcador dentro del torneo, por lo que el triunfo ante Jordania representa un golpe anímico importante para encarar la última jornada.

El Grupo J se definirá en la última fecha

Con este resultado, Argelia llegó a tres puntos y dependerá de sí misma para buscar el pase a los dieciseisavos de final. El próximo sábado enfrentará a Austria en un duelo directo por la clasificación.

Jordania, por su parte, se despide de la competencia tras dos derrotas consecutivas, aunque dejó una actuación combativa en su primera aparición mundialista.

La última jornada promete tensión en el Grupo J, donde Argelia intentará completar su recuperación y convertir una remontada trabajada en el impulso necesario para seguir con vida en el torneo.