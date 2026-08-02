Arena Monterrey recibirá la mayor función de MMA nacional

La cartelera incluirá una pelea por el campeonato mundial de peso gallo, el debut del torneo 'Liga Contra Liga' entre MMA México y MFL

Las artes marciales mixtas mexicanas vivirán una de sus noches más importantes el próximo 25 de septiembre, cuando MMA México desembarque por primera vez en la Arena Monterrey con una cartelera que reunirá una pelea de campeonato mundial, un torneo inédito entre ligas y transmisión internacional.

La función comenzará a las 17:00 horas y marcará un nuevo capítulo para la organización regiomontana, considerada pionera de este deporte en Nuevo León.

Un campeonato mundial encabezará la cartelera

La pelea principal de la noche pondrá en juego el campeonato mundial “El Rey de Monterrey” de peso gallo.

El actual monarca, Alexis “El OG” Elizais, realizará la primera defensa de su cinturón. El peleador de apenas 19 años mantiene récord invicto y forma parte del UFC Performance Institute de la Ciudad de México, donde ha consolidado su desarrollo como una de las principales promesas mexicanas.

Enfrente tendrá al regiomontano Fabián “Torito” López, integrante del equipo Underdogs, quien buscará aprovechar la localía tras llegar impulsado por una reciente victoria dentro de MMA México.

El torneo Liga Contra Liga será el gran atractivo

Además de la pelea estelar, la función presentará por primera vez en México el torneo “Liga Contra Liga”, un formato que enfrentará a MMA México y MFL, organización con sede en la Ciudad de México.

Cada equipo estará integrado por siete peleadores que competirán la misma noche. La liga que consiga más victorias se llevará la Gran Copa del torneo.

Los integrantes del equipo ganador recibirán además un cinturón conmemorativo que los acreditará como campeones de esta primera edición.

La organización considera este formato como una apuesta innovadora para impulsar la rivalidad deportiva entre promotoras y elevar el nivel competitivo de las artes marciales mixtas en el país.

Brandon Moreno encabezará la lista de invitados

El campeón mexicano Brandon Moreno fungirá como embajador e invitado especial del evento.

La organización también adelantó que una segunda figura de relevancia internacional será anunciada en las próximas semanas.

La presencia de Moreno representa uno de los principales atractivos para la afición, al tratarse de una de las máximas figuras del deporte mexicano a nivel mundial.

Antes de la cartelera principal se celebrarán 10 combates amateurs con representantes de distintos estados del país.

La función contará con la participación de campeones nacionales, panamericanos y mundialistas afiliados a la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas (IMMAF).

El evento será sancionado oficialmente por la Federación Mexicana de Artes Marciales Mixtas.

Boletos y venta al público

La venta general inició el 31 de julio y los boletos pueden adquirirse a través del sistema Superboletos, en las taquillas de la Arena Monterrey, así como en sucursales participantes.