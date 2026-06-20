Árbitros usarán uniforme especial para partido 1000 del Mundial

La camiseta conmemorativa fue creada exclusivamente para este partido y no forma parte de la indumentaria que utilizan los árbitros durante la competencia

El partido entre Túnez y Japón tendrá un detalle histórico adicional dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: el cuerpo arbitral utilizará una indumentaria especial para conmemorar el partido número 1,000 en la historia de los Mundiales.

El encuentro se disputará en el Estadio Monterrey, sede que quedará ligada a una de las cifras más emblemáticas del torneo desde su primera edición en 1930.

Uniforme único para una noche histórica

La camiseta conmemorativa fue creada exclusivamente para este partido y no forma parte de la indumentaria regular que utilizan los árbitros durante la competencia.

Entre sus principales detalles destacan franjas doradas en las mangas y un parche especial con la silueta del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y la inscripción “Match 1000”, elementos diseñados para resaltar el carácter histórico del encuentro.

István Kovács dirigirá el duelo entre Túnez y Japón

El árbitro rumano István Kovács fue designado para dirigir el partido, acompañado por los asistentes Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, quienes también portarán la indumentaria especial.

Para Kovács, el duelo tendrá un significado particular, ya que será su primer partido como árbitro central en una Copa Mundial, después de haber participado como cuarto oficial en la edición de Catar 2022.

Monterrey será parte de la historia mundialista

El partido entre Túnez y Japón no solo será importante por lo que ambos equipos busquen en la cancha, sino también porque marcará un nuevo capítulo en la historia del torneo.

Con esta conmemoración, Monterrey se convertirá en el escenario donde la Copa Mundial alcance los 1,000 partidos disputados, una marca que refleja la evolución y crecimiento del campeonato más importante del futbol internacional.

La indumentaria especial del cuerpo arbitral será uno de los símbolos visibles de esta celebración, convirtiendo el encuentro en una cita única dentro del calendario mundialista.