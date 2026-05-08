El atacante atraviesa una etapa positiva con el Al-Qadsiah, club donde logró consolidarse como una de las principales figuras ofensivas del campeonato saudí.

Julián Quiñones volvió a colocarse entre los nombres más comentados rumbo al mercado internacional y a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El delantero mexicano mantiene un gran momento en el extranjero y eso provocó nuevas especulaciones sobre el siguiente paso en su carrera profesional.

Mientras algunos reportes lo colocan nuevamente en el radar del América, otros apuntan a que el atacante tendría sobre la mesa una decisión importante para los próximos años. Su rendimiento fuera de México comenzó a despertar interés y abrió distintas versiones sobre el destino que tomaría después del Mundial.

¿Arabia Saudita o América? Este sería el destino de Quiñones

De acuerdo con información difundida por TV Azteca Deportes, el futuro de Julián Quiñones estaría cada vez más lejos de un regreso inmediato a la Liga MX. Todo apunta a que el delantero seguiría su carrera en Arabia Saudita incluso después de disputar el Mundial de 2026.

El atacante atraviesa una etapa positiva con el Al-Qadsiah, club donde logró consolidarse como una de las principales figuras ofensivas del campeonato saudí. Además del rendimiento deportivo, el entorno económico y la estabilidad dentro del proyecto serían factores clave para continuar en Medio Oriente.

Los reportes más recientes señalan incluso que existirían conversaciones para extender su contrato hasta 2030, acompañado de una mejora salarial importante para asegurar su permanencia durante varios años más.

El América sigue presente entre los rumores

La posibilidad de volver al América sigue generando expectativa entre aficionados azulcremas debido al impacto que tuvo Quiñones durante su etapa en Coapa. El delantero dejó títulos, goles y actuaciones importantes que lo convirtieron en uno de los jugadores más recordados en los últimos torneos.

Sin embargo, el panorama actual luce complicado para concretar un regreso a corto plazo. El salario del futbolista, su contrato vigente y el interés del club saudí por mantenerlo dentro del proyecto representarían obstáculos importantes para cualquier negociación.

Quiñones también llamó la atención fuera de Arabia

El nivel mostrado por el delantero mexicano también comenzó a despertar interés desde otras ligas internacionales. Reportes recientes apuntan a que clubes de la Premier League realizaron acercamientos para conocer su situación contractual y analizar una posible incorporación en el futuro.