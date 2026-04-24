Arabia Saudita nombra a Georgios Donis como su nuevo DT

El cambio se produce en un momento delicado, luego de una serie de resultados que encendieron las alarmas dentro de la federación saudí

La selección de Arabia Saudita decidió dar un giro en su proyecto a pocas semanas del Mundial 2026, al destituir al francés Hervé Renard y nombrar como nuevo director técnico al griego Georgios Donis, en un movimiento que refleja la urgencia por recomponer el rumbo competitivo del equipo.

El cambio se produce en un momento delicado, luego de una serie de resultados que encendieron las alarmas dentro de la federación saudí, entre ellos la derrota 4-0 ante Egipto en un amistoso internacional y la caída 2-1 frente a Serbia, marcadores que evidenciaron problemas tanto defensivos como de funcionamiento colectivo.

Renard, quien vivía su segunda etapa al frente del equipo tras regresar en octubre de 2024 en sustitución de Roberto Mancini, no logró consolidar un proyecto estable en la recta final previa a la Copa del Mundo, lo que derivó en su salida anticipada.

Experiencia en la liga saudí, el principal aval de Donis

Georgios Donis, de 56 años, llega procedente de Al Khaleej, pero su vínculo con el fútbol saudí no es reciente. A lo largo de su carrera ha dirigido a clubes como Al-Hilal, Al-Fateh y Al-Wehda, lo que le ha permitido conocer de cerca tanto la liga como a varios de los jugadores que hoy integran la selección.

Ese conocimiento fue determinante para su elección. La propia federación destacó que cuenta con una amplia experiencia en el torneo local y que su paso reciente por la Saudi Pro League le permitirá adaptarse de inmediato, un factor clave considerando el corto tiempo de preparación previo al Mundial.

En su trayectoria como entrenador, Donis ha construido un perfil de técnico pragmático, capaz de competir en distintos contextos. Ha dirigido a equipos como Panathinaikos, AEK Atenas, PAOK y Maccabi Tel Aviv, además de haber conseguido títulos en ligas como la de Chipre con APOEL y en Arabia Saudita con Al-Hilal, donde levantó la Copa del Rey de Campeones.

Su carrera también incluye etapas de reconstrucción de equipos y proyectos con recursos limitados, un aspecto que podría ser determinante en esta nueva etapa con la selección.

Un grupo exigente y poco margen de error

El principal reto para Donis será inmediato. Arabia Saudita debutará el 15 de junio ante Uruguay en el Grupo H, donde también enfrentará a España y Cabo Verde, en un sector que exige regularidad y orden táctico desde el primer partido.

La falta de tiempo para implementar su idea de juego representa uno de los mayores desafíos. A diferencia de procesos largos, el técnico griego deberá apoyarse en su conocimiento previo del futbolista saudí para ajustar rápidamente aspectos clave como la organización defensiva, la transición ofensiva y la gestión de partidos.

Antes de su etapa como entrenador, Donis tuvo una carrera como futbolista profesional, siendo mediocampista de Panathinaikos y con paso por el fútbol inglés en clubes como Blackburn, Sheffield United y Huddersfield, experiencia que ha influido en su visión táctica y estilo de juego.

Con este escenario, su nombramiento no responde a un proyecto a largo plazo inmediato, sino a una decisión estratégica para estabilizar al equipo en tiempo récord y competir en un Mundial donde cada detalle puede marcar la diferencia.