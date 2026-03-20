Apunta Chivas a sacar provecho de un Rayados en crisis

El equipo tapatío llega como favorito al duelo en el norte, mientras Monterrey enfrenta bajas clave y presión tras su reciente eliminación de la 'Conca'

La jornada 12 del Clausura 2026 presenta duelos clave en la lucha por la clasificación, con Chivas de Guadalajara como uno de los equipos a seguir por su momento ofensivo. El conjunto dirigido por Gabriel Milito buscará consolidar su desempeño cuando visite a Monterrey.

Chivas llega como favorito ante Monterrey

El Guadalajara afronta su compromiso del sábado con una de las mejores ofensivas del torneo, compartiendo ese registro con Cruz Azul. Su rendimiento lo coloca como favorito frente a un Monterrey que atraviesa dificultades.

El equipo regiomontano enfrenta múltiples bajas por lesión, con dudas sobre la participación de Sergio Canales y Lucas Ocampos, además de ausencias como Oliver Torres, Erick Aguirre y Stefan Medina.

Armando ‘Hormiga’ González destaca en ataque

Chivas cuenta con Armando ‘Hormiga’ González como uno de sus elementos más destacados. El delantero se ha convertido en una pieza determinante en el esquema ofensivo, complicando a las defensas rivales.

El planteamiento de Milito ha permitido consolidar un estilo dinámico, con jugadores mexicanos que sostienen la base del equipo.

Monterrey busca reacción tras eliminación

El Monterrey llega tras quedar fuera de la Copa de Campeones de la Concacaf, situación que impacta en su estado anímico. En la liga, el equipo se ubica en la novena posición.

El técnico Nicolás Sánchez no ha logrado revertir la situación desde su llegada al banquillo, en un contexto marcado por las ausencias en el plantel.

Pumas vs América destaca en la jornada

Otro de los encuentros relevantes será el de Pumas UNAM ante América, en el que el conjunto universitario contará con Keylor Navas en la portería, mientras que el equipo azulcrema busca mejorar su rendimiento.

La actividad sabatina también incluye los partidos Atlas vs Querétaro y San Luis vs León.

Pachuca enfrenta al invicto Toluca

El domingo, el Pachuca se medirá al Toluca, único equipo invicto del torneo. Los ‘Tuzos’ intentarán frenar a unos ‘Diablos Rojos’ que tienen en Paulinho a su referente ofensivo.

La jornada se completa con los encuentros Santos Laguna vs Puebla y Juárez FC vs Tigres UANL, mientras que el viernes se disputan los duelos Necaxa vs Tijuana y Mazatlán vs Cruz Azul.