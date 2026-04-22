Apuñalan a futbolista juvenil del Midtjylland danés

De manera preliminar, las autoridades consideran que el incidente podría estar relacionado con una disputa personal ocurrida en el entorno nocturno de Herning.

El joven futbolista Alamara Djabi, mediocampista del equipo juvenil del Midtjylland, resultó gravemente herido tras ser apuñalado el pasado fin de semana en la ciudad de Herning, en Dinamarca. De acuerdo con el club, su estado de salud ha mejorado y actualmente se reporta estable.

En un comunicado, la institución informó que la vida del jugador estuvo en riesgo y que fue sometido a una cirugía de emergencia, seguida de una segunda intervención. Tras la atención médica recibida, Djabi logró salir del coma inducido y evoluciona favorablemente.

Supera estado crítico tras ataque

El futbolista, de 19 años y originario de Guinea Bisáu, se desempeña como mediocentro y ha tenido participación tanto en las categorías juveniles como con el primer equipo del club danés.

Djabi llegó al Midtjylland hace tres años, luego de formarse en la cantera del Benfica, donde comenzó su desarrollo profesional.

Investigación sigue en curso

La Policía de Dinamarca continúa con las indagatorias para esclarecer el ataque. De manera preliminar, las autoridades consideran que el incidente podría estar relacionado con una disputa personal ocurrida en el entorno nocturno de Herning.

Hasta el momento no se han realizado detenciones, aunque ya fue difundida la identidad y fotografía del principal sospechoso.