Aprueba NBA posible expansión en Las Vegas y Seattle

La NBA lleva años estudiando la posibilidad de ampliar el número de franquicias de las actuales 30 a 32, con el estreno de los equipos de Las Vegas y Seattle

La junta de propietarios de la NBA aprobó este miércoles la "exploración formal" de la posible ampliación del número de franquicias, con un equipo en Las Vegas y otro en Seattle.

"La votación refleja el interés de la junta en explorar una potencial expansión en Las Vegas y Seattle, dos mercados con una gran historia de apoyo al baloncesto de la NBA", expresó el comisionado de la NBA, Adam Silver, en un comunicado.

Como parte del proceso, la NBA ha contratado al banco de inversión PJT Partners como un "consejero estratégico" para evaluar los mercados, infraestructuras y las implicaciones económicas de la expansión.

La NBA llevaba años estudiando la posibilidad de ampliar el número de franquicias de las actuales 30 a 32 y esta votación supone el primer paso para que se materialice.

Seattle volvería a tener una franquicia tras la salida de los SuperSonics en el curso 2007-2008.

Para Las Vegas sería un debut en la NBA, después de que la Ciudad del Juego recibiera recientemente a su franquicia de NFL, los Raiders, y está ultimando los trámites para tener su equipo de Grandes Ligas, los Atléticos, que tenían su histórica sede en Oakland.

Las Vegas también tiene su propio equipo de hockey sobre hielo, los Golden Knights, y de la WNBA, las Aces, que han conquistado tres títulos en los últimos cuatro años.

La última vez que la NBA amplió el número de sus franquicias fue en 2004, cuando se agregó un equipo en Charlotte.