Aplicará la Premier regla contra lesiones fingidas de porteros

La Premier League estrenará una medida que obligará a un jugador de campo a salir un minuto tras la atención al arquero para evitar pausas tácticas

La Premier League pondrá en marcha una nueva regla durante la temporada 2026-2027 para evitar que los porteros detengan el ritmo de los partidos simulando lesiones o prolongando la atención médica con fines tácticos.

La medida fue aprobada por la International Football Association Board (IFAB) y comenzará a implementarse en el futbol profesional masculino y femenino de Inglaterra, informó la Asociación Inglesa de Futbol (FA).

El primer partido de la Temporada 2026-27 de la Premier League será el próximo 21 de agosto, cuando el Arsenal inicie la defensa de su título frente al recién ascendido Coventry.

Sin embargo, la nueva regla tendrá su estreno oficial antes del inicio del campeonato.

De acuerdo con la BBC, la prueba debutará este sábado durante el partido de la EFL Cup entre el Tranmere y Rochdale.

Las autoridades del futbol inglés evaluarán los resultados de esta medida durante la temporada para determinar si puede incorporarse de forma permanente al reglamento.

¿Cómo funcionará la nueva regla?

De acuerdo con el protocolo, cuando un encuentro se detenga por una lesión de un portero, el entrenador deberá designar de inmediato a un jugador de campo para abandonar el terreno de juego.

El futbolista elegido permanecerá fuera del campo durante al menos un minuto después de que se reanude el partido, con el objetivo de evitar que las pausas por atención médica sean utilizadas para cortar el impulso del rival o permitir instrucciones tácticas desde el banquillo.

Si el entrenador no realiza la designación dentro de los 10 segundos posteriores a la indicación del árbitro para que el guardameta reciba atención médica, el capitán del equipo será quien abandone automáticamente el terreno de juego, según reportes de medios británicos.

La FA explicó que esta prueba forma parte de un esfuerzo conjunto entre la propia federación, la Liga Premier, la English Football League, la Women's Super League, la National League y el organismo arbitral Pro Ref.

El objetivo es reducir las interrupciones provocadas por lesiones que, según las autoridades del futbol inglés, en ocasiones han sido utilizadas para frenar el impulso del rival, disminuir el ritmo del encuentro o generar pausas para recibir indicaciones tácticas.

Habrá excepciones en casos específicos

La nueva norma contempla situaciones en las que el procedimiento no será aplicado.

Entre las excepciones se encuentran los casos en los que el portero reciba una falta que origine un tiro libre y requiera atención inmediata, cuando exista un choque entre el guardameta y un jugador de campo que obligue a atender a ambos futbolistas, o cuando el arquero presente una lesión con sangrado.