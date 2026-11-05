Aplazan Tenerife y Andorra sus próximos partidos

Realizan en la isla de Tenerife un homenaje en memoria de Jesús de Miguel, con un minuto de silencio en el que participaron futbolistas y aficionados

Representantes institucionales, del Tenerife y numerosos aficionados guardaron este miércoles un minuto de silencio a las puertas del Cabildo de Tenerife en memoria del futbolista Jesús de Miguel, fallecido este martes tras no recuperarse de un fuerte golpe en el pecho sufrido durante un partido de la Segunda División española ante el Andorra.

A la espera del funeral que se oficiará este jueves en Toledo, de donde es originaria su familia y donde reposarán sus restos, y de la investigación abierta tras la muerte del futbolista, la conmoción permanece en el mundo del futbol.

Así, tanto su club, el Tenerife, como el Andorra, cuyo portero Jesús Owono le propinó el golpe que derivó en su muerte horas después, aplazaron sus próximos encuentros de LaLiga Hypermotion frente al Granada y el Mallorca, respectivamente.

En el caso del conjunto canario, había presentado su solicitud a LaLiga y la Real Federación Española de Futbol (RFEF) para que la plantilla pudiera despedirse de su compañero. El encuentro Granada-Tenerife debía jugarse este sábado, pero ese día habrá un acto de homenaje y despedida al futbolista en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde es local el equipo canario.

Según el club, sus futbolistas querrán volver a la competición en Liga el domingo 14, cuando serán anfitriones ante el Ceuta, en la decimocuarta fecha del campeonato.

En el caso del FC Andorra, su duelo contra el RCD Mallorca estaba previsto para el domingo, pero igualmente logró el aplazamiento ante la conmoción que vive también la plantilla andorrana.

Este miércoles el equipo del Principado retornó al trabajo después de la trágica noticia, en una sesión voluntaria que tuvo varias ausencias de futbolistas; sin duda, la más destacada fue la del guardameta Owono.

El internacional por Guinea Ecuatorial está bastante afectado y desolado, aunque se desconoce cómo está gestionando la dura situación.

Antes del entrenamiento se guardó un minuto de silencio bastante sentido con la presencia de jugadores, cuerpo técnico, el presidente Ferran Vilaseca y trabajadores del club.