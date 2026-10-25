Aplazan el Gran Premio de Australia de MotoGP por mal tiempo

Las malas condiciones del clima impidieron el vuelo del helicóptero médico, obligando a cancelar la prueba 'Warm Up' en MotoGP.

La organización del Gran Premio de Australia de MotoGP anunció el aplazamiento de toda la actividad programada en pista debido a complicaciones meteorológicas que afectaron las condiciones de visibilidad necesarias para la operación del helicóptero médico de emergencia.

El retraso en el cronograma obligó a la cancelación de la sesión de calentamiento (warm-up) de la categoría reina, tras confirmarse desde las primeras horas de la mañana que la previsión meteorológica no presentaba mejoras inminentes sobre el trazado. Con el fin de garantizar la seguridad en el recinto, los organizadores postergaron el inicio de las actividades en sucesivas actualizaciones, descartando cualquier rodaje previo a las 15:00 horas locales donde se corre la carrera.

De acuerdo con el último reporte emitido por la dirección del evento, se estableció que la primera competencia en disputarse una vez reactivada la pista será la carrera estelar de MotoGP, en tanto se mantendrá la emisión de comunicados periódicos para dar seguimiento a las condiciones del clima.

Una vez que las condiciones permitan el arranque de la competencia, la parrilla de salida estará encabezada por Marc Márquez, quien aseguró la pole position con un tiempo de 1:34.203, seguido en la primera fila por Álex Márquez y Johann Zarco.

La segunda fila contará con Jack Miller, Pedro Acosta y Fabio Di Giannantonio, mientras que posiciones más retrasadas verán partir a pilotos de renombre como Maverick Viñales en el puesto 13, Francesco Bagnaia en el 14 y Fabio Quartararo en la plaza 17.