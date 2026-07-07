¡Aplastan al Bicho! España sale victoriosa ante Portugal

La Selección de España le arrebató el sueño a Cristiano Ronaldo con una sola anotación en los Octavos de Final del Mundial 2026

La Selección de España le arrebató el sueño a Cristiano Ronaldo con una sola anotación en los Octavos de Final del Mundial 2026 en el Estadio Dallas, Estados Unidos.

Con el gol de Mikel Merino en el minuto 91, los españoles sacaron la delantera en este partido, a pesar de que dominó el encuentro con el 57% de posesión y seis remates al arco.

A pesar de que en la primera mitad de este partido se tuvieron diversas oportunidades para anotar, fue Diogo Costa quien resguardó la portería portuguesa. Sin embargo, su protección no fue eterna.

El comienzo del segundo tiempo dio lugar a la lesión del lateral izquierdo Nuno Mendes, quien salió al minuto 56 para ser sustituido por Nelson Semedo.

Mendes, que se había mostrado superior a Lamine Yamal en el primer tiempo, e incluso disparó al larguero en el minuto 41.

Cristiano Ronaldo buscaba llevar a Portugal a los cuartos de final por segundo torneo consecutivo, algo inédito en su historia.

En cambio, la carrera en el escenario más importante del fútbol mundial llegó a su fin para el máximo goleador histórico de selecciones nacionales.

España avanzó a cuartos de final por primera vez desde que ganó su único título mundial en 2010 en Sudáfrica.

La Roja se enfrentará a Estados Unidos o Bélgica el viernes en Los Ángeles.