 Anuncian Patriots a Jerod Mayo como su nuevo entrenador

Con 37 años, cumplirá 38 el próximo 23 de febrero, Jerod Mayo se convertirá en el entrenador en jefe más joven de la NFL, designación que pertenecía a Sean McVay desde que fue nombrado entrenador de Los Angeles Rams en el 2017; Mayo es un mes menor que McVay.

Desde el año pasado, los Patriots ajustaron el contrato de Jerod Mayo para incluir una cláusula de sucesión de entrenador en jefe. Esta disposición permitió al equipo ascenderlo rápidamente para reemplazar a Belichick sin la necesidad de entrevistas adicionales que los obligaran a cumplir con la 'Regla Rooney' de la NFL que desde el año pasado alcanza a los entrenadores.

La 'Regla Rooney', que comenzó a aplicarse en el 2003, tiene como objetivo aumentar la cantidad de minorías, como afroamericanos o mujeres, contratadas en puestos de entrenador en jefe, gerente general y ejecutivos.

Jerod Mayo será el primer entrenador en jefe de piel negra en la historia de los Pats.

A new era in New England.



Congratulations, Head Coach Jerod Mayo! pic.twitter.com/Aj87oTu2S2