Anuncian nuevas reglas para aplicarse en el Mundial de 2026

El fútbol tal como lo conocemos está a punto de transformarse. Tras su 140ª Reunión General Anual (RGA) celebrada este sábado, la International Football Association Board (IFAB) ha oficializado una serie de modificaciones reglamentarias que debutarán en la Copa del Mundo 2026. Estas medidas buscan, primordialmente, agilizar el ritmo de juego y otorgar mayor justicia mediante el uso del VAR.

Por un fútbol más ágil

La IFAB ha decidido atacar directamente las pausas innecesarias con dos medidas que prometen generar polémica y presión en los futbolistas:

Cuentas regresivas en saques de banda: Siguiendo el éxito de la norma que limita a ocho segundos la posesión del balón en manos de los porteros, ahora los saques de banda tendrán un límite. El árbitro iniciará una cuenta atrás visual de cinco segundos ; si el jugador no pone el balón en juego en ese tiempo, la posesión pasará automáticamente al equipo rival.

Sustituciones "express": Para evitar que los jugadores utilicen los cambios para consumir minutos, el futbolista reemplazado tendrá solo 10 segundos para abandonar el campo. De no cumplirlo, su equipo recibirá un castigo táctico: el jugador que entra no podrá ingresar al campo hasta la primera interrupción del juego posterior a un minuto de reloj corrido, dejando a su equipo con diez hombres temporalmente.

En cuanto a la atención médica, la IFAB determinó que si un jugador recibe evaluación en el campo o su lesión detiene el partido, deberá permanecer fuera de la cancha durante un minuto completo una vez que el juego se haya reanudado. Esto busca evitar las simulaciones recurrentes para enfriar el encuentro.

Un VAR más capaz

Por otro lado, el VAR expande sus fronteras. A las cuatro situaciones clásicas de intervención (gol, penal, roja directa e identidad), se suman dos facultades clave, como una segunda amonestación, la cual podrá ser rectificada mediante el video, al igual que los tiros de esquina.

¿Adiós a los secretos?

Finalmente, la entidad lanzó un aviso que ya genera debate en los vestuarios: evaluarán prohibir que los jugadores se tapen la boca al hablar dentro del campo, una práctica común para evitar que las cámaras lean sus labios, buscando así una mayor transparencia en el comportamiento deportivo.