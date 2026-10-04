Anuncian Michael Penix Jr. y su esposa primer embarazo

El mariscal de campo de los Atlanta Falcons y Olivia Penix revelaron en redes sociales que su primogénito nacerá en la primavera.

El mariscal de campo de los Atlanta Falcons en la NFL, Michael Penix Jr., y su esposa, Olivia Penix, anunciaron públicamente que se convertirán en padres por primera vez.

La noticia fue compartida a través de un emotivo video publicado por la pareja en sus redes sociales, titulado "Una corta historia de amor por los Penix" (A Short Love Story by the Penix's), y posteriormente celebrada por las cuentas oficiales de la liga estadounidense de fútbol americano.

En la grabación audiovisual realizada en un ambiente íntimo y familiar, se observa a los futuros padres posando felices, mostrando imágenes de las ecografías del bebé y sosteniendo una marea infantil con la inscripción "Bebé Penix - Primavera de 2027" (Baby Penix - Spring 2027), revelando que la llegada de su primogénito está programada para la primavera de 2027.

El jugador de 26 años de la franquicia de Atlanta suma este importante acontecimiento personal en un momento clave de su carrera profesional en los empastados de la NFL.

La publicación de la pareja rápidamente se llenó de mensajes de felicitación por parte de sus compañeros de equipo, aficionados de los Falcons y figuras del deporte internacional.