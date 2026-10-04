Anuncian juego de leyendas de América y Atlético

Las directivas revelarán en las próximas semanas los nombres de las figuras históricas que participarán en este inédito duelo de fútbol.

El América, el equipo más ganador en la historia del fútbol mexicano, anunció este sábado un partido amistoso entre sus leyendas y las del Atlético de Madrid en la ciudad de Puebla.

"Hemos reunido a jugadores que protagonizaron momentos inolvidables y construyeron una conexión especial con la afición. Volver a verlos defendiendo los colores del Club América y el Atlético de Madrid será una oportunidad única para revivir grandes recuerdos y acercar su legado a nuevas generaciones", afirmó Emilio Rabasa, CEO de Never Say Never, empresa que promotora del duelo.

El partido entre las leyendas de ambos equipos se realizará el próximo 15 de noviembre en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, población ubicada al centro-oriente de la capital mexicana.

En el comunicado compartido por el América en sus redes sociales se explicó que será hasta las semanas siguientes cuando se den a conocer los exjugadores que defenderán a Águilas y Colchoneros, así como sus respectivos entrenadores, y aseguró que serán referentes que levantaron títulos.

Este duelo será el primero con estas características entre ambas instituciones.

A lo largo de su historia, que empezó en 1916, el América ha ganado 16 títulos de liga, la máxima cantidad en el fútbol de este país.

El Atlético de Madrid, que fue fundado en 1903, presume en sus vitrinas 11 campeonatos de liga, que lo convierten en el tercer conjunto más ganador de España, solo por debajo del Real Madrid, que suma 36, y del Barcelona, que tiene 29.