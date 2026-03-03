Anuncian fecha para el 'All-Star 2026' entre MLS y Liga MX

El Bank of America Stadium de Charlotte será el escenario de la nueva edición del Juego de Estrellas entre la MLS y la Liga MX

La MLS anunció este lunes que el 'All-Star 2026' enfrentará el próximo 29 de julio en Charlotte a las estrellas de la liga norteamericana con las figuras de la Liga MX, como ya ocurrió en las dos últimas ediciones.

El Bank of America Stadium de Charlotte, con capacidad para 75,000 espectadores, será el escenario de la tercera edición del 'All-Star', que incluirá pruebas de habilidades y un partido entre las estrellas de la MLS y la liga mexicana.

El combinado de Estados Unidos y Canadá se impuso al mexicano 3-1 el año pasado en Texas, mientras que en 2024 la victoria fue para el conjunto de la Liga MX por 4-1 en Ohio.

En otras ocasiones, la MLS había invitado a clubes europeos, que en esas fechas inician su pretemporada.

El último 'All-Star' estuvo marcado por la ausencia de Lionel Messi y de Jordi Alba, pese a que ambos fueron convocados, lo que provocó que la MLS les impusiera un partido de sanción con el Inter Miami al entender que no estaba justificada su falta.

En la MLS, el proceso de designación se divide entre una votación de los aficionados, los jugadores de la liga y la prensa, que elige a doce jugadores, la elección del entrenador del equipo 'All-Star', que designa a otros doce, y los últimos dos son seleccionados por el comisionado de la MLS, Don Garber.

La Liga MX por su parte, no ha dado a conocer su proceso de selección para este año.