Anuncian cambio en la dirección deportiva de Sultanes

La directiva del club regiomontano confirmó el fin de un ciclo de gestión e informó la llegada de un nuevo perfil al área.

El Club de Beisbol Sultanes de Monterrey hizo oficial un importante cambio en su estructura directiva de cara a las próximas temporadas, anunciando la conclusión de la etapa de Miguel Flores como Director Deportivo de la institución y dándole la bienvenida a Guillermo Armenta como el nuevo titular del área.

A través de sus canales oficiales, la organización regiomontana agradeció profundamente la entrega, dedicación y profesionalismo demostrados por Miguel Flores durante su gestión como directivo. Flores, una figura histórica del club cuyo número 20 fue retirado, formó parte fundamental en distintas etapas deportivas de los Fantasmas Grises, tanto dentro como fuera del campo.

Con este ajuste directivo, Sultanes de Monterrey suma a sus filas a Guillermo Armenta, un ejecutivo que cuenta con más de tres décadas de trayectoria y amplia experiencia en el beisbol profesional.

En su recorrido por el Rey de los Deportes ha desempeñado roles como jugador, scout, colaborador en las Grandes Ligas (MLB), director de desarrollo, gerente deportivo y vicepresidente de operaciones en diversas franquicias de la liga.

El club extendió sus mejores deseos a Armenta en este nuevo reto, confiando en que su visión y liderazgo contribuirán a fortalecer la estructura deportiva de la franquicia con el objetivo prioritario de seguir construyendo un equipo competitivo que aspire al campeonato.